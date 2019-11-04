Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Овен

Многим представителям этого знака наскучат рутина и обыденность, захочется свободы и разнообразия. Любовный гороскоп советует для начала обсудить проблему с партнером и вдвоем постараться разжечь чувства.





Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Телец

Стоит откровенно поговорить с партнером, обсудить желания и возможности. В первой половине неделя не слишком часто выбирайтесь на посиделки с друзьями - лучше позаботиться о семье. Выберите время для совместного времяпрепровождения - и вы поймете, что узкий семейный круг может быть не менее интересным, чем светские приемы.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Близнецы

В первой половине недели взаимные упреки льются рекой. Вас обвиняют в отсутствии результатов работы и дурном расположении духа. Некоторые пары вовремя поймут, что перестали слышать друг друга и прибегнут к решительным действиям. Но в любовном гороскопе есть небольшие уточнения, связанные с Лунными циклами. Им крайне не рекомендуется тратить энергию на ссоры.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Рак

В первой половине недели вас ждёт достаточно непростой период. Вы станете очень эмоциональны. И люди вас будут привлекать столь же эмоциональные и открытые. Шанс познакомиться с интересным человеком велик на дружеской вечеринке или развлекательном мероприятии - в атмосфере, предполагающей бурное выражение чувств.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Лев

Для развития уже существующих отношений эта неделя окажется очень хорошим временем. Темы разговоров, на которые вы с партнером обоюдно избегали, всплывут на поверхность. Обсудив их, вы обнаружите, что совсем напрасно переживали. Вы услышите и поймете друг друга, и это невероятно важно - теперь вы определитесь, по какому пути вам дальше идти, куда направить силы и энергию.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Дева

Любимый человек может показать, что их ничего не связывает. Или же он будет поступать исключительно в своих интересах и этим нанесёт ущерб. Новое знакомство окажется опасным. Самый простой способ избежать этого всего – отложить личные дела на другое время.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Весы

В отношениях нужно опасаться экстравагантности и выхода за рамки. Если у Вас серьёзные чувства к избраннику, не соблазняйтесь на посулы «свободной любви» - в итоге то, что задумывалось как интересное любовное приключение и должно было освежить ваши чувства, обернётся разочарованием и даже расставаниями.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Скорпион

Всю неделю любовные отношения будут манить соблазнительными перспективами. Партнёр будет казаться героем романтической сказки. Представители знака могут решить, что партнёр и личные отношения в целом - это волшебная палочка, которая решит все проблемы и принесёт счастье.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Стрелец

Вам необходимо больше общаться с разными людьми и быть в гуще событий. Выбирайте активный образ жизни. Ваши мечты сбудутся, - утверждает гороскоп на неделю! Вам предстоит столкнуться с тем, что самые заветные желания начнут исполняться абсолютно неожиданным образом.





Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Козерог

Пора на время забыть о рабочих вопросах и добавить нотку романтичности в повседневную жизнь. В этот период вы будете как никогда привлекательны, что не останется незамеченным. Будьте готовы принимать комплименты.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Водолей

В целом же на этой неделе у вас есть все возможности, чтобы сделать отношения более гармоничными. Первая половина недели благоволит тому, чтобы привнести что-то новенькое в интимную жизнь. Во вторую - особое удовольствие доставят совместные выходы в свет.



Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года Рыбы

Середина недели предоставит прекрасную возможность расширить круг общения. Среди новых знакомых наверняка окажутся люди, которые занимают высокие должности и обладают большим авторитетом в обществе. Если они предложат вам помощь, не отказывайтесь из скромности.