Любовный гороскоп на сегодня 4 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 4 ноября 2019 Овен

Кажется, в заботах вы совсем забыли о своей второй половинке! Срочно принимайтесь исправлять это! Цветы девушкам дарить нужно не только на день рождения, да и мужчины нуждаются в одеколонах и станках для бритья не раз в год. Сегодня - День Подарков для Любимых, вот и бегите скорее по магазинам!





Любовный гороскоп на 4 ноября 2019 Телец

Не стоит так волноваться за любимого человека и рисовать себе в воображении страшные картины его настоящего и будущего. Да, в этот день следовать данному совету будет сложновато, однако для сохранения и ваших нервов, и нервов вашей половинки - просто необходимо.





Терпение и труд все перетрут. Сегодня эта фраза как раз про вас. Если вы действительно хотите добиться внимания и благосклонности от понравившейся вам особы – придется приложить максимум усилий, физических, моральных и даже, возможно, материальных. Увы, никто не обещал, что будет легко.В этот день ваш любимый человек преподнесет вам подарок весьма неожиданный и, вполне возможно, даже не очень нужный. Не забудьте все же его поблагодарить, иначе желание преподносить вам сюрпризы исчезнет у него надолго, а то и навсегда. Лучше немного неискренности, чем много разочарований и слез.В этот вы будете очень много ссориться со своей половинкой. Возможны нежелательные последствия в виде разбитой в порыве злости любимой чашки, охрипшего голоса и слетевшей с петель двери. Звезды рекомендуют все же настроиться на миролюбивый лад, ибо даже худой мир гораздо лучше доброй ссоры.В этот день вам захочется вести себя с вашим любимым человеком не так, как обычно. А он, напротив, будет мечтать об общении с вами и только с вами. Придется искать некую золотую середину, дабы избежать ссор и взаимонепониманий. Звёзды уверены в том, что она в итоге найдется.Не так просто быть любимым человеком, как вам это казалось раньше. Однако взялся за гуж – не говори, что не дюж, придется вам нести этот крест дальше. Сегодня он покажется вам особенно тяжелым, но уже завтра ситуация перестанет быть такой невыносимой. Потерпите немного.Сегодня вашему любимому человеку очень пригодится ваша поддержка. Он будет долго рассказывать вам о своих проблемах или просто постарается провести с вами как можно больше времени. Будьте открыты и доброжелательны, постарайтесь настроиться на его волну.Ваши отношения с вашим любимым человеком в этот день выйдут на новый уровень. Психологи называют это стадией плато, то есть полным отсутствием подъемов и падений. Здесь вам понадобится терпение, чтобы пережить однообразие, и изобретательность, чтобы его преодолеть.

Любовный гороскоп на 4 ноября 2019 Козерог

Устройте совместный день имени фруктов-овощей-ягод. Отправляйтесь в магазин и займитесь сбором урожая. Впрочем, суть не в процессе, а в результате, когда вы будете кормить друг друга ягодами, фруктами и овощами с руки. И навитаминизируетесь, и столько нежности и заботы проявите…



Любовный гороскоп на 4 ноября 2019 Водолей

Возьмите себя в руки: вы же, в конце концов, сильная личность! Ваша сила сегодня понадобится вашему тандему как никогда. Более того, без неё всё то хорошее, что между вами было, есть и, возможно, будет, имеет шансы рассыпаться как карточный домик. Не хотелось бы такого грустного финала...



Любовный гороскоп на 4 ноября 2019 Рыбы

Если на сегодня у вас запланирован важный разговор с любимым человеком, а вы никак не можете его завести, то попробуйте просто подойти к этому разговору с другой стороны. Какая разница, с чего начинать и чем заканчивать – было бы содержание правильным, нужным и достойным.