Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Овна

Особое удовольствие на этой неделе доставят поездки, встречи с друзьями и саморазвитие. Боритесь с желанием предаться ничегонеделанию - вы и не догадываетесь, какого удовольствия себя лишаете, сидя одни дома!





Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Тельца

Не стесняйтесь задавать вопросы и тем самым показаться наивными - именно пытливость убережет вас от неприятностей. Сделайте своим девизом фразу «Меньше слов - больше дела!» Не тратьте время на пустые разговоры и бесполезные встречи - они отнимают вашу энергию, которую можно направить в более правильное, «выгодное» русло.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Близнецов

Воздержитесь давать советы, если об этом не просят, даже из самых благих побуждений. Насколько хорошо вы умеете других? В марте от этого умения будет многое зависеть. Развивайте в себе эмпатию, уважительно относитесь к личным границам другого человека, будьте сдержанны в оценках и тактичны - и тогда никаких сложностей не возникнет. слушать, а главное, слышать



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Рака

Вы сможете активно проводит время. Общение, поездки, встречи с людьми принесут хорошие впечатления. Возможно командировки. Особое удовольствие доставят путешествия, особенно за рубеж. Семейные заботы выйдут на первый план. Ваши интересы будут связаны с домом, детьми и родственниками.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Льва

Ваши семейные отношения могут проходить проверку на прочность, умение найти компромиссное решение. Сомнение и неуверенность в правильном выборе способны нарушить существующую гармонию. Будьте готовы к грядущим полномасштабным переменам. Вам стоит присмотреться к человеку, готовому внести изменения в вашу жизнь.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Девы

Сейчас вы способны успевать везде и всюду и великолепно справляться с несколькими делами сразу. Вашей работоспособности можно только позавидовать. Но не спешите растрачивать все силы сразу. Личная жизнь в этот период выйдет на первый план.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Весов

У вас будет бодрое, оживленное настроение. Но опасайтесь излишней настойчивости в личных отношениях. Ссоры и недоразумения будут вспыхивать от одного неловкого слова. Вы можете легко познакомиться с важным для вашего будущего человеком и также легко с ним расстаться. Возможно, усилится конкуренция.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Скорпиона

Возможно, в этот период вам придется столкнуться с каким-то препятствием. Решить сразу его вам не удастся, и придется принять решение - отложить его на неопределенный срок или вовсе отказаться от этой затеи. Вполне вероятна судьбоносная встреча на одном из официальных мероприятий или дружеской вечеринке.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Стрелеца

Для многих из вас это будет период позитивных перемен. Вы будете довольны личной жизнью и отношениями с близкими людьми. В то же время у вас полно идей и планов, многие из которых окажутся актуальными. Возможно, прибавится больше работы. Не исключено, что задачи, которые поставит перед вами начальство, покажутся неразрешимыми. Но, поразмыслив, вы найдете правильные решения.





Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Козерога

Залогом успешного течения дел и хорошего настроения станут встречи с друзьями, коллегами, партнерами. Возможно, кто-то даст вам дельный совет или подкинет интересную идею, сделает дельное предложение. Общение с окружающими будет не только залогом хорошего настроения, но и успешного течения дел.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Водолея

В решении определенных вопросов поддержку и помощь вам окажут представители сильного пола. Можете отправляться в дорогу, вы наверняка сможете посетить новые города и побывать на экскурсиях. Вы сможете укрепить отношения с теми, кто вам дорог, завести новые прочные романтические привязанности. Ваше очарование и привлекательность позволят вам быть в центре внимания в кругу ваших друзей.



Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для Рыб

Появится соблазнительная возможность поступить нечестно, схитрить и получить неплохие деньги, при этом совесть будет удерживать вас от такого шага. Послушайте ее: выгода, за которой вы погонитесь, окажется иллюзорной.