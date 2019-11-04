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Гороскоп на 4 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 04.11.19
Просмотров: 113
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 4 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 4 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 4 ноября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 4.11.2019 - 8, 9 лунный день.
Луна в знаке зодиака 4.11.2019 - Луна в Водолее.


Гороскоп на 4 ноября 2019 Овен
Не позволяйте всем пользоваться вашими услугами: делайте сначала то, что нужно исключительно вам, и не переживайте, что вам тоже могут отказать в помощи, если сейчас вы кому-то слишком требовательному скажете «нет». В этот день умение отказывать вам более чем пригодится.

Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 4 ноября 2019 Телец
Ни в коем случае не пытайтесь вести двойную игру, это не просто может выйти вам боком, а обязательно выйдет, с гарантией. Вы даже умолчать о чем-то сегодня права не имеете, так что если вам совершенно не хочется демонстрировать заинтересованным лицам всю подноготную, постарайтесь уйти от встреч с ними.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Близнецы
Поторопитесь! Сегодня многое будет зависеть от скорости вашей реакции и вашего умения балансировать на краю пропасти. Удержитесь, устоите – и весь мир будет у ваших ног, не говоря уже о трудовых победах. Если нет – что ж, падать иногда тоже очень приятно. Пока паришь.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Рак
Велика вероятность того, что сегодня вам придется заняться делом, в котором вы не особо компетентны или чувствуете себя неуверенно. Не будьте столь горды, чтобы не спросить совета у знающего толк в таких делах человека. Вам не откажут и дадут ценные рекомендации.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Лев
Этот день может оказаться весьма ответственным. Если вы его таковым не считаете, не иначе как вы упустили что-то значительное, оценивая ситуацию. Подумайте еще раз — возможно, вам придется здорово пожалеть о чем-то, чего вы сейчас не сделаете, позже.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Дева
Умейте отстоять свой мнение, тем более если вы понимаете, что вы правы. Не стоит смущаться мыслью о том, что ваш собеседник обладает большим опытом, чем вы, и его точка зрения всегда будет авторитетнее. Вы тоже многое знаете и умеете, а, кроме того, у вас есть чутье — не стоит его недооценивать.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Весы
Не исключено, что сегодня, когда у вас ещё есть целый свободный день, вы сможете завязать неожиданное романтическое знакомство, если вы не откажете своему другу и отправитесь на встречу, пусть даже деловую, где обязательно будет кто-то вам незнакомый. Не упускайте свой шанс!

Гороскоп на 4 ноября 2019 Скорпион
Оторвитесь уже наконец от свой работы! Дайте себе возможность полноценно отдохнуть — заодно переведут дух и те, кто волею судеб оказался рядом с вами. К людям следует быть несколько снисходительнее.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Стрелец
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Козерог
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Водолей
Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.

Гороскоп на 4 ноября 2019 Рыбы
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.

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