Гороскоп на 5 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 5 ноября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 5.11.2019 - 9, 10 лунный день.

Луна в знаке зодиака 5.11.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 5 ноября 2019 Овен

Вам не стоит гнаться за крупной добычей — она обычно сопряжена с крупными же расходами, а это день совершенно не подходит для авантюр. К тому же нынче велика вероятность стать жертвой аферы.





У вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком: вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами, подчиненными и начальниками. Тихий голос, размеренный темп беседы и структурированная система аргументов очень помогут вам.Сейчас вы, вне всяких сомнений, находитесь в центре общественного внимания. Когда вам поручена организация какого-либо мероприятия, вы чувствуете, как у вас сразу же появляются новые силы и заинтересованность в процессе. Может быть, вам всё-таки следует немного сменить род деятельности?Кажется, сегодня вам придётся рискнуть, чтобы выполнить задуманное: сейчас либо пан, либо пропал. Но если вы не чувствуете в себе уверенности для принятия такого решения, лучше не переступать через себя, чтобы после себя не корить. Ну, а коль вы готовы, наберитесь смелости!Не торопитесь сегодня с принятием каких бы то ни было решений. Даже при выборе необходимого карандаша из двух предложенных задумайтесь о тактичности, политичности и предусмотрительности ваших действий. Неправильные выводы могут быть сделаны из всего.В этот день звезды советуют вам сохранять хладнокровие в любой ситуации. Будьте уверены не только в себе, но и в окружающих вас людях. Ведь ваши подчиненные прекрасно чувствуют, доверяете ли вы им или нет, а значит, от этого зависит и их заинтересованность в работе.Сегодня вам не придется долго думать над словами вашего начальника, дабы правильно их интерпретировать. К сожалению или к счастью, все будет ясно без каких бы то ни было дополнительных комментариев.Не спешите сегодня заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Оно наверняка не оценит ваших попыток поскорее с работы уйти или приступить к выполнению своих нетрудовых обязанностей, поэтому придумает вам новое задание, толку от которого не будет никакого.Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

Гороскоп на 5 ноября 2019 Козерог

Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.



Гороскоп на 5 ноября 2019 Водолей

Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.



Гороскоп на 5 ноября 2019 Рыбы

Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.