Любовный гороскоп на сегодня 6 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 6 ноября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто простить вам какую-то обиду, шалость или шутку, которой вы никакого значения не придадите. Однако вашу половинку она очень заденет и заставит обо многом задуматься, причём преимущественно не о самом приятном.





Любовный гороскоп на 6 ноября 2019 Телец

В этот день перед вами в полный рост встанет проблема выбора. Придется отдать предпочтение кому-либо из ваших поклонников в ущерб другим, разумеется. Конечно, решение не будет окончательным и бесповоротным: в конце концов, речь идет всего лишь об одном вечере.





Помимо вашего любимого человека в мире есть ещё множество людей, которым вы дороги. Поэтому даже если сегодня между вами разгорится ссора, плавно перетекающая в скандал и грозящая расставанием, это не конец света. Во-первых, в итоге все равно все будет хорошо, а во-вторых, в любом случае в гордом одиночестве вы не останетесь.Хорошенько запомните всё, что с вами произойдет сегодня. Однажды придёт тот день, когда вы начнёте учить своего ребенка или внука жизни и затронете тему любовных отношений. Тогда-то вам и пригодятся те знания и тот опыт, который вы извлечете из самого, казалось бы, обыкновенного дня.Не стоит быть слишком мнительным и пугливым, даже если поведение вашего любимого человека этим чувствам способствует. Не тратьте жизненную энергию на то, чтобы переживать. В худшем случае она вам пригодится для того, чтобы пережить случившееся, но ничего плохого случиться не должно.Сегодня вам стоит забыть обо всех делах и условностях и в какой-то момент пригласить вашего любимого человека на танец. Пусть это не будет бал или яркая вечеринка, а всего лишь кухня или гостиная, и музыка будет играть из маленького приёмника – главное не антураж. Главное – сам танец, который ещё больше сблизит вас.Поступайте так, как считаете нужным, никого не слушая. Точнее, выслушать всё же стоит, особенно вашего любимого человека, потому что в противном случае на вас и обидеться могут. Но вот решение принимайте самостоятельно и автономно от каких бы то ни было советов.Не будите в зверя в том, кто старше вас, или выше по положению! Лучше вообще не попадайтесь ему на глаза — в противном случае весьма велика вероятность лишиться всякой надежды на свободное время, а значит — и на личную жизнь.Сегодня вам покажется, что самооценка у вашего любимого человека несколько занижена, а потому вы спешно будете её повышать всеми доступными вам способами. Главное – не переусердствовать в этом нелёгком процессе, ибо понижать её впоследствии будет куда менее приятно.

Любовный гороскоп на 6 ноября 2019 Козерог

Плохих дней не бывает. Этот тоже неплох, хотя с утра настроение может оказаться несколько тоскливым, а физиономии членов семьи - унылыми. Пусть они сами разбираются со своим настроением, а вам поправлять его рекомендуется в окружении прекрасного. Сходите в музей, оранжерею или хотя бы в цветочный магазин.



Любовный гороскоп на 6 ноября 2019 Водолей

Не слишком ли вы привязаны к вашей половинке? Это, конечно, здорово, что вы без нее дышать не можете и одинокой жизни себе не представляете. Однако она тоже живой человек, и вполне возможно, однажды ей захочется побыть какое-то время без вас, наедине. Начинайте морально готовиться к этому сегодня, потому что уже завтра плоды подготовки могут быть вам жизненно необходимы.



Любовный гороскоп на 6 ноября 2019 Рыбы

Сегодня звезды настаивают на том, чтобы вы не вмешивались в жизнь вашего любимого человека, то есть не только не давали никаких советов (это само собой разумеется!), но и не просили ничего вам рассказать. Если ваша половинка захочет, она сама это с радостью сделает.