Гороскоп на 7 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 7 ноября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 7.11.2019 - 11, 12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 7.11.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 7 ноября 2019 Овен

Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.





Вам не стоит гнаться за крупной добычей — она обычно сопряжена с крупными же расходами, а это день совершенно не подходит для авантюр. К тому же нынче велика вероятность стать жертвой аферы.У вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком: вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами, подчиненными и начальниками. Тихий голос, размеренный темп беседы и структурированная система аргументов очень помогут вам.Сейчас вы, вне всяких сомнений, находитесь в центре общественного внимания. Когда вам поручена организация какого-либо мероприятия, вы чувствуете, как у вас сразу же появляются новые силы и заинтересованность в процессе. Может быть, вам всё-таки следует немного сменить род деятельности?Кажется, сегодня вам придётся рискнуть, чтобы выполнить задуманное: сейчас либо пан, либо пропал. Но если вы не чувствуете в себе уверенности для принятия такого решения, лучше не переступать через себя, чтобы после себя не корить. Ну, а коль вы готовы, наберитесь смелости!Не торопитесь сегодня с принятием каких бы то ни было решений. Даже при выборе необходимого карандаша из двух предложенных задумайтесь о тактичности, политичности и предусмотрительности ваших действий. Неправильные выводы могут быть сделаны из всего.Сегодня вам не придется долго думать над словами вашего начальника, дабы правильно их интерпретировать. К сожалению или к счастью, все будет ясно без каких бы то ни было дополнительных комментариев.Не спешите сегодня заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Оно наверняка не оценит ваших попыток поскорее с работы уйти или приступить к выполнению своих нетрудовых обязанностей, поэтому придумает вам новое задание, толку от которого не будет никакого.Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.

Гороскоп на 7 ноября 2019 Козерог

Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучаться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.



Гороскоп на 7 ноября 2019 Водолей

Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Сегодня от вас потребуются решительные действия, как бы вы не старались от них откреститься.



Гороскоп на 7 ноября 2019 Рыбы

Расслабьтесь - сегодня каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все может измениться.