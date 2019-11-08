Любовный гороскоп на сегодня 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 8 ноября 2019 Овен

Сегодня вам будет очень везти в азартных играх. Этим можно воспользоваться. Пригласите вашего любимого человека в парк аттракционов и выиграйте ему много-много мягких игрушек, машинок или шариков. Впрочем, можно не мелочиться и попробовать сыграть на деньги. Только помните, что риск проиграть есть всегда, даже в такие удачные дни.





Любовный гороскоп на 8 ноября 2019 Телец

Совсем немного осталось до того заветного дня, когда сбудутся ваши мечты. И вашего любимого человека тоже. Поэтому сегодняшний день пройдёт на собачьей вахте в ожидании чуда. Главное - не переругаться в этом самом процессе ожидания, потому что иначе оно может и не произойти.





Не спешите радоваться неожиданно открывшимся перед вами возможностям. Они могут оказаться вовсе не такими радужными, как вам бы хотелось. Да и ваш любимый человек вряд ли будет разделять ваши восторги: ему-то сразу станет понятно, в чём тут подвох. Впрочем, его мнения вы, возможно, и не узнаете.В этот день вашему любимому человеку непросто будет сделать некий довольно ответственный выбор, и лишь ваши совет и поддержка помогут ему решиться на принятие того или иного решения. Поэтому постарайтесь максимально ответственно отнестись к поставленной перед ним и, соответственно, перед вами задаче.В этот день вы поймете, что вашему любимому человеку можно доверять, причем даже больше, чем вы в принципе считаете возможным и допустимым. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы это доверие сохранилось на как можно более длительный срок. От вас зависит действительно многое.Нынче звезды располагают к изменению характера связей между людьми. Личные могут стать деловыми и наоборот. Как из вариантов вам ближе — выбирайте сами.Наконец-то Фортуна вспомнила о вашем существовании! Сегодня она, бесспорно, вам благоволит, поэтому не откладывайте решения сложных проблем на завтра. Все, что вы предпримете сегодня, будет способствовать вашему продвижению по карьерной лестнице, а значит самым благоприятным образом отразится на вашем кошельке!В этот день вы будете заинтересованы в том, чтобы ваши коллеги стали для вас друзьями или хотя бы приятелями. В противном случае, вам будет непросто разбираться с вашими проблемами в одиночку без какой бы то ни было надежды на помощь со стороны. А она может пригодиться.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в том, что вы поступаете не наилучшим образом и лучше придерживаться какой-либо другой стратегии поведения в ситуациях, подобной сложившейся. Однако рано или поздно у него это получится.

Любовный гороскоп на 8 ноября 2019 Козерог

В этот день вам стоит очень аккуратно относиться к вашему с вашим любимым человеком совместному имуществу. Причем желательно даже аккуратнее, чем он. Любая халатность станет поводом для упреков с его стороны, а значит, и для возможной ссоры, которая вам сейчас совершенно ни к чему.



Любовный гороскоп на 8 ноября 2019 Водолей

Будьте аккуратны в разговоре с вашим любимым человеком. Вы можете расслабиться и выдать ему тайну, которую ему пока что по статусу знать не положено: то ли время не пришло, то ли он не обладает пока необходимым кредитом доверия. Поэтому следите за каждым своим словом. Так, на всякий случай.



Любовный гороскоп на 8 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вам и вашему любимому следует уделить особое внимание тем, о ком вы вместе заботитесь, потому что в этот день у них возникнут проблемы, которые без вас они решить будут не в состоянии. Звёзды желают вам терпения и мудрости: без них вам будет не обойтись.