Гороскоп на 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 8 ноября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 8.11.2019 - 12, 13 лунный день.

Луна в знаке зодиака 8.11.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 8 ноября 2019 Овен

Не спешите сегодня обещать вашим родным и друзьям весь день уделить им и только им. Велика вероятность того, что ваше присутствие, моральное или физическое, потребуется на рабочем месте. Вряд ли вас это в полной мере обрадует, однако сажаться с обстоятельствами для вас будет тяжеловато.





Сегодня старайтесь спокойно реагировать на замечания, от кого бы они ни исходили. Нет ничего обидного в том, чтобы принять помощь советчика и исправить сделанные ошибки. Обижаться будет глупо и неконструктивно.Сегодня вам не рекомендуется долго думать на какие бы то ни было серьезные темы: это может окончиться головной болью. Если вы считаете работу серьезной, о ней, соответственно, думать не стоит. Если же несерьезной – она тем более не заслуживает внимания.Вы можете сегодня быть довольны проделанной работой, если вы тщательно отнесетесь ко всем мелочам. Работайте на результат и не обращайте внимание на мелкие перипетии с сослуживцами и с начальником, который может сорвать сегодня на вас свое недовольство. Будьте терпеливы.Сегодня вам будет довольно трудно сосредоточиться на работе, несмотря на то, что ничто другое, вроде бы, ваши мысли тоже занимать не должно. Вариантов два - либо меняйте работу, либо берите выходной.Хороший день для обретения новых знаний, навыков и сведений, заведения новых контактов. Возможно получение долгожданного известия. Не забывайте проверять почтовый ящик и отвечать на звонки. Может быть, именно сегодня вы получите ту информацию, который не хватало для удачного хода дел.Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...

Гороскоп на 8 ноября 2019 Козерог

Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.



Гороскоп на 8 ноября 2019 Водолей

Сегодня звезды не рекомендуют вам напоминать вашему начальнику о данном им некогда обещании. Все равно вряд ли это подействует на него и простимулирует его к устранению последствий забывчивости. А вот недоброжелателя вы можете обрести довольно-таки легко.



Гороскоп на 8 ноября 2019 Рыбы

Вы будете слишком расточительны, поэтому даже ваших весьма приличных средств может не хватить на действительно важные покупки. Просить сейчас премии или какой-либо денежной выплаты у начальства не следует, сейчас шефу явно не до вас, и вы только попадёте под горячую руку.