Гороскоп на 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 8 ноября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 8.11.2019 - 12, 13 лунный день.
Луна в знаке зодиака 8.11.2019 - Луна в Рыбах.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Овен
Не спешите сегодня обещать вашим родным и друзьям весь день уделить им и только им. Велика вероятность того, что ваше присутствие, моральное или физическое, потребуется на рабочем месте. Вряд ли вас это в полной мере обрадует, однако сажаться с обстоятельствами для вас будет тяжеловато.
Сегодня старайтесь спокойно реагировать на замечания, от кого бы они ни исходили. Нет ничего обидного в том, чтобы принять помощь советчика и исправить сделанные ошибки. Обижаться будет глупо и неконструктивно.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Близнецы
Сегодня вам не рекомендуется долго думать на какие бы то ни было серьезные темы: это может окончиться головной болью. Если вы считаете работу серьезной, о ней, соответственно, думать не стоит. Если же несерьезной – она тем более не заслуживает внимания.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Рак
Вы можете сегодня быть довольны проделанной работой, если вы тщательно отнесетесь ко всем мелочам. Работайте на результат и не обращайте внимание на мелкие перипетии с сослуживцами и с начальником, который может сорвать сегодня на вас свое недовольство. Будьте терпеливы.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Лев
Сегодня вам будет довольно трудно сосредоточиться на работе, несмотря на то, что ничто другое, вроде бы, ваши мысли тоже занимать не должно. Вариантов два - либо меняйте работу, либо берите выходной.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Дева
Хороший день для обретения новых знаний, навыков и сведений, заведения новых контактов. Возможно получение долгожданного известия. Не забывайте проверять почтовый ящик и отвечать на звонки. Может быть, именно сегодня вы получите ту информацию, который не хватало для удачного хода дел.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Весы
Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Скорпион
Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?
Гороскоп на 8 ноября 2019 Стрелец
Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду. Подумать...
Гороскоп на 8 ноября 2019 Козерог
Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Водолей
Сегодня звезды не рекомендуют вам напоминать вашему начальнику о данном им некогда обещании. Все равно вряд ли это подействует на него и простимулирует его к устранению последствий забывчивости. А вот недоброжелателя вы можете обрести довольно-таки легко.
Гороскоп на 8 ноября 2019 Рыбы
Вы будете слишком расточительны, поэтому даже ваших весьма приличных средств может не хватить на действительно важные покупки. Просить сейчас премии или какой-либо денежной выплаты у начальства не следует, сейчас шефу явно не до вас, и вы только попадёте под горячую руку.