Любовный гороскоп на сегодня 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Овен

Если у вас есть какой-то повод для ревности, обсудите с вашим любимым человеком создавшуюся ситуацию. Пусть он честно вам ответит, есть ли у вас конкурент, а у него - претендент на ваше место. Только прежде чем начать расспросы, подумайте: а точно ли вы хотите знать правду?





Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Телец

Сегодня ваш любимый человек будет объяснять вам ваши общие проблемы с точки зрения некоей науки, причем вовсе не обязательно психологии или конфликтологии. Ракетостроение и информационные технологии пойдут в ход абсолютно с тем же успехом и, главное, вас убедят.





Сегодня вас будут удивлять бесконечные совпадения, которые буквально заполонят вашу жизнь и, кстати, сыграют решающую роль в её любовном аспекте. Постарайтесь приглядеться к подобным «подаркам» судьбы повнимательнее, дабы они не стали роковыми для ваших отношений.В этот день ваш любимый человек окажется очень надежным человеком. С ним вам ни секунды не будет страшно, поскольку вы будете твердо уверены в том, что ничего плохого с вами не случится. Впрочем. сильно расслабляться не стоит, иначе вы совсем не сможете без него обходиться.В этот день вам очень захочется приклеить на вашего любимого человека какой-то ярлык, который сразу объяснит вам все особенности его характера. Например, трудяга. Или трус. Не стоит этого делать: человек куда более многогранен и интересен, чем вы хотите себе представить.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы имеете в виду, когда говорите с ним на те или иные темы. Пожалуй, не стоит пытаться ему что-то объяснить дополнительно. Напротив, вам потом забавно будет сверить ваши ощущения и прийти к консенсусу.Кажется, что все ваши слова, слёзы и просьбы напрасны. Истерики и ссоры тоже не помогают. Вас не слышат, не понимают – даже и не пытаются! Знаете, шёпот всегда слышен лучше, нежели крик. Если учитель переходит на шёпот – класс замолкает. А вам надо договориться не с классом – всего с одним человеком. Попробуйте сказать о своих желаниях тихо.Вас беспокоит, что ваша дражайшая половина слишком заигрывается в последнее время в компьютерные игры и совсем перестала обращать на вас внимание? Не волнуйтесь, ближе к вечеру последний монстр будет убит, а пасьянс непременно сойдётся, и в ближайшие несколько дней вашей идиллии уже ничто не будет угрожать.Уделите себе хоть немного времени! Вы всё делаете на благо другим, а когда вы в последний раз себя баловали - наверное, уже и не вспомните. Сегодня самый подходящий для этого день. Придумайте повод, чтобы отправить свою половинку к маме, ребёнка - к бабушке, а сами наслаждайтесь блаженным одиночеством!

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Козерог

Кажется, у вас назревает ссора из-за денег. То ли вы мало их зарабатываете, то ли вы неправильно их тратите... Не стоит доводить накал страстей до предела. Лучше сесть вместе и набросать ни листке бумаги общий бюджет: столько-то на кафе, столько-то на кино. Проблема решится сама собой!



Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Водолей

Вас ждет интересный и насыщенный день. Любви и любовным приключениям в нем тоже найдется место, если вы заранее это для себя решите. Кстати, пусть ваша половинка не стоит на обочине вашего праздника жизни. Протяните ей руку и увлеките в водоворот событий, огней, волнений и радости!



Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Рыбы

Как много может сказать один только нежный взгляд! Вы что, действительно не замечаете, как вас ими буквально забрасывают? Немедленно ответьте на них улыбкой и добрым словом. Верные поклонники на дороге не валяются, их нужно беречь и поощрять!