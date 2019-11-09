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Любовный гороскоп на сегодня 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 110
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Овен
Если у вас есть какой-то повод для ревности, обсудите с вашим любимым человеком создавшуюся ситуацию. Пусть он честно вам ответит, есть ли у вас конкурент, а у него - претендент на ваше место. Только прежде чем начать расспросы, подумайте: а точно ли вы хотите знать правду?


Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Телец
Сегодня ваш любимый человек будет объяснять вам ваши общие проблемы с точки зрения некоей науки, причем вовсе не обязательно психологии или конфликтологии. Ракетостроение и информационные технологии пойдут в ход абсолютно с тем же успехом и, главное, вас убедят.

Любовный гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года

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Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Близнецы
Сегодня вас будут удивлять бесконечные совпадения, которые буквально заполонят вашу жизнь и, кстати, сыграют решающую роль в её любовном аспекте. Постарайтесь приглядеться к подобным «подаркам» судьбы повнимательнее, дабы они не стали роковыми для ваших отношений.

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Рак
В этот день ваш любимый человек окажется очень надежным человеком. С ним вам ни секунды не будет страшно, поскольку вы будете твердо уверены в том, что ничего плохого с вами не случится. Впрочем. сильно расслабляться не стоит, иначе вы совсем не сможете без него обходиться.

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Лев
В этот день вам очень захочется приклеить на вашего любимого человека какой-то ярлык, который сразу объяснит вам все особенности его характера. Например, трудяга. Или трус. Не стоит этого делать: человек куда более многогранен и интересен, чем вы хотите себе представить.

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Дева
Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы имеете в виду, когда говорите с ним на те или иные темы. Пожалуй, не стоит пытаться ему что-то объяснить дополнительно. Напротив, вам потом забавно будет сверить ваши ощущения и прийти к консенсусу.

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Весы
Кажется, что все ваши слова, слёзы и просьбы напрасны. Истерики и ссоры тоже не помогают. Вас не слышат, не понимают – даже и не пытаются! Знаете, шёпот всегда слышен лучше, нежели крик. Если учитель переходит на шёпот – класс замолкает. А вам надо договориться не с классом – всего с одним человеком. Попробуйте сказать о своих желаниях тихо.

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Скорпион
Вас беспокоит, что ваша дражайшая половина слишком заигрывается в последнее время в компьютерные игры и совсем перестала обращать на вас внимание? Не волнуйтесь, ближе к вечеру последний монстр будет убит, а пасьянс непременно сойдётся, и в ближайшие несколько дней вашей идиллии уже ничто не будет угрожать.

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Стрелец
Уделите себе хоть немного времени! Вы всё делаете на благо другим, а когда вы в последний раз себя баловали - наверное, уже и не вспомните. Сегодня самый подходящий для этого день. Придумайте повод, чтобы отправить свою половинку к маме, ребёнка - к бабушке, а сами наслаждайтесь блаженным одиночеством!

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Козерог
Кажется, у вас назревает ссора из-за денег. То ли вы мало их зарабатываете, то ли вы неправильно их тратите... Не стоит доводить накал страстей до предела. Лучше сесть вместе и набросать ни листке бумаги общий бюджет: столько-то на кафе, столько-то на кино. Проблема решится сама собой!

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Водолей
Вас ждет интересный и насыщенный день. Любви и любовным приключениям в нем тоже найдется место, если вы заранее это для себя решите. Кстати, пусть ваша половинка не стоит на обочине вашего праздника жизни. Протяните ей руку и увлеките в водоворот событий, огней, волнений и радости!

Любовный гороскоп на 9 ноября 2019 Рыбы
Как много может сказать один только нежный взгляд! Вы что, действительно не замечаете, как вас ими буквально забрасывают? Немедленно ответьте на них улыбкой и добрым словом. Верные поклонники на дороге не валяются, их нужно беречь и поощрять!

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