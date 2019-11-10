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Гороскоп на 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 101
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 10 ноября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 10.11.2019 - 14, 15 лунный день.
Луна в знаке зодиака 10.11.2019 - Луна в Овне.


Гороскоп на 10 ноября 2019 Овен
Не ограждайтесь от людей, которые хотят провести с вами свободное время, так вы рискуете остаться без друзей. Не создавайте себе новых проблем. В любой ситуации соизмеряйте, что вы можете получить, с тем, что рискуете потерять. Так вы сможете всегда понимать, что именно вам нужно.

Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 10 ноября 2019 Телец
Если вы вдруг окончательно решили, что с вашей нынешней работой пора распрощаться раз и навсегда, не спешите сжигать все мосты, ведь вполне возможно, что это решение было принято вами в не совсем спокойном состоянии. Взвесьте еще раз все за и против.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Близнецы
Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Рак
Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Лев
Сегодня, сколь бы ни блистательны были ваши действия, на каждое из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Дева
У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, т.е. до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Весы
Сегодня звезды предсказывают вам апатию и полное отсутствие желания работать. В связи с этим утром можно случайно не услышать будильник, днем задержаться на обеде, а вечером пораньше уйти домой. Будьте осторожны: как бы эти поблажки себе не повредили вашей карьере.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Скорпион
Если вы сегодня и будете работать, то только под покровом ночи, чтобы никто не поймал вас за этим подозрительным и неблагонравным в выходной-то день делом. Что ж, игра в разведчиков и шпионов способствует развитию воображения, реакции и повышению уровня адреналина в крови.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Стрелец
Решительность в этот день вам явно не повредит. Звезды уверены в том, что если вы возьмете быка за рога, фортуна улыбнется вам с куда большей вероятностью, чем если вы будете пассивно ждать у моря погоды. Даже если как правило это не ваш стиль жизни, на сегодня его придется поменять.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Козерог
Последнее время вам просто некогда вздохнуть? Не падайте духом! Ваши усилия не пропадут даром, ваш вклад в общее дело будет отмечен и высоко оценен. К тому же ближе к вечеру вас должно посетить чувство глубочайшего удовлетворения.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Водолей
Рекомендуется повысить активность к вечеру — утром вы будете слишком сонным и расслабленным, так что начать прямо на заре не выйдет. Если прилив энергии во второй половине дня окажется излишне значительным, потратить ее можно будет в спортзале.

Гороскоп на 10 ноября 2019 Рыбы
Сегодня звезды не рекомендуют вам уповать на судьбу и верить в то, что работа наилучшим образом выполнится сама по себе. К сожалению, само по себе ничего не получится, поэтому придется все же каким-то образом процесс простимулировать и ему поспособствовать.

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