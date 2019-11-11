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Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года

Добавлено: 11.11.19
Просмотров: 128
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Овен
Бросайте вызов самим себе: эта неделя - время знакомиться с собой заново! Вы можете оказаться в центре какого-то важного события. Не исключено, что именно от вашего поведения или решения будет зависеть судьба нескольких человек или будущее некого проекта.


Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Телец
Отношения с тем, кого вы давно знаете, в на этой неделе могут перейти в новое качество. Под благотворным влиянием планет некоторые из вас проявят романтический интерес к другу, которого никогда не рассматривали в роли потенциального партнера. И, надо сказать, интерес этот будет взаимным!

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Близнецы
Если из отношений исчезла романтика, в первой половине недели у вас будут все шансы это исправить. Планеты настроят вас на игривый лад. Постарайтесь передать это настроение партнеру - организуйте необычное свидание, преподнесите ему сюрприз, предложите провести досуг так, как вы никогда не делали.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Рак
Что бы ни происходило в других сферах жизни, в июле вы всегда будете чувствовать поддержку любимого человека. Рассчитывайте на него во всем и, в свою очередь, тоже будьте готовы подставить плечо.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Лев
Будьте ближе к природе! Полюбуйтесь вместе с вашим любимым человеком спокойной водой и ясным небом. Или волнами и тучами. Разведите костер или побегайте под дождем (если, конечно, не боитесь побочных эффектов). Это еще больше сблизит вас, укрепит ваши чувства и упрочит ваши отношения.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Дева
Последняя неделя месяца располагает к разговорам по душам и признаниям. Если атмосфера в семье в последнее время напряженная, поговорите об этом со второй половинкой, но будьте готовы услышать претензии в свой адрес.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Весы
Для завязывания новых отношений последние деньки марта - не лучшее время. Венера будет препятствовать установлению взаимопонимания и доверия в паре. Впрочем, если серьезный роман не в ваших планах - вы любите флирт, то тогда вам ничто не мешает окунуться с головой в новые чувства.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Скорпион
Если вы осознали, что текущие отношения себя исчерпали, не пытайтесь и дальше за них цепляться. Не рубите этот хвост по частям! Поговорите с партнером начистоту и примите пусть нелегкое, но все же необходимое решение о разрыве.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Стрелец
Во второй половине недели чаще задавайте себе вопрос: «Что я выбираю: быть правым или счастливым?» Надеемся, это поможет вам избежать конфликтов с любимым человеком, которые в это время станут возникать на бытовой почве. К новым знакомствам также больше располагает вторая половина недели. Заводить их будет несложно: вы обаятельны и готовы к общению.


Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Козерог
Звезды советуют вам не слишком-то зацикливаться на собственных заботах, а обратить повышенное внимание на то, что происходит в жизни любимого человека - на работе, в общении с родственниками и друзьями. Не исключено, что он столкнется с трудностями, говорить о которых не решится.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Водолей
В плане начала новых романтических отношений наиболее удачна вторая половина месяца. Интересное знакомство с достойным претендентом на ваше сердце может произойти на выходных. Многое будет зависеть от первого впечатления: не отпугните потенциального партнера чрезмерным стремлением выделиться и не пытайтесь быть тем, кем не являетесь.

Любовный гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года Рыбы
Отношения с партнером будут теплыми, доверительными. Ссоры если и предстоят, то будут настолько мелкими, что забудутся в тот же день. Чтобы так же гладко прошла вся неделя, почаще напоминайте себе, что каждый человек имеет право на свободу выбора и принятие самостоятельных решений.

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