Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака





Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Овна

Игнорируйте советы , касающиеся здоровья, от тех, кто не имеет медицинского образования. Поддавшись их влиянию, вы начнёте экспериментировать над организмом, что неминуемо приведёт к неприятным последствиям.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Тельца

Сейчас достичь душевного равновесия будет очень непросто. Соберите волю в кулак и настройте себя на то, что все у вас будет хорошо, и вы выполните работу качественно и в срок. Повторяйте аффирмации, если считаете нужным. Главное - не допустить паники, которая может накрыть с головой и свести на нет любые ваши старания.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Близнецов

Сейчас руководство наверняка с легкостью отпустит вас на дневные курсы или семинары. Постарайтесь вырваться из привычного водоворота дел и на время погрузиться в другую обстановку. Это поможет усилить интерес к работе, да и просто отдохнуть за счет смены деятельности.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Рака

Запишитесь на курсы, которые вас интересуют (связанные с вашей профессий, разумеется), поговорите с руководством об их оплате, хотя бы частичной. Занятия посещайте регулярно и обязательно опробуйте полученные знания на практике. Результат вас удивит и возможно поспособствует повышению по должности или зарплаты.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Льва

Общение с руководством в этом месяце может носить странный характер. Если ранее ваши отношения были формальными, то сейчас шеф начнет проявлять к вам дружеский интерес. Если же, напротив, ранее вы были с начальником на короткой ноге, то теперь можете заметить охлаждение отношений. Как себя вести? Самое главное, - не делать поспешных выводов.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Девы

Рабочий темп обещает быть очень высоким. Выдержать его вы сумеете только в том случае, если зарядите себя оптимизмом (просмотр юмористических передач и общение с веселыми, компанейскими людьми очень рекомендуется в это время). В спорных ситуациях, если таковые возникнут, не позволяйте эмоциям взять верх над разумом.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Весов

В начале этой недели месяца приготовьтесь к тому, что партнеры или коллеги могут повести себя, на ваш взгляд, неадекватно. Не стоит возмущаться и сыпать обвинениями. Дайте людям возможность объяснить свои решения. Скорее всего, в результате спокойной беседы вы сумеете найти общий язык и договориться по всем пунктам.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Скорпиона

Задание, которое вы получите от руководства во второй половине недели, следует выполнить быстро и качественно. Не отвлекайтесь на другие дела, пока не получите законченный результат. Времени у вас эта деятельность отнимет не так уж много, зато награда превзойдет все ожидания.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Стрельца

Ничего не пропустить и ничего не забыть поможет ежедневник - обязательно делайте в нем пометки. Под лежачий камень вода не течёт. Хотите достичь цели? Действуйте! Если потребуется, будьте бескомпромиссны и жестоки. Не бойтесь испортить отношения с окружающими.





Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Козерога

Вероятнее всего, интересующую информацию вы обнаружите на просторах Сети. Душевное состояние будет хрупким и неустойчивым. В эти дни ваша стрессоустойчивость заметно снизится. Избегайте конфликтных ситуаций, меньше контактируйте с окружающими, особенно с малознакомыми людьми.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Водолея

Вы легко завоюете расположение окружающих и даже заведёте новых друзей. Однако берите с собой ограниченную сумму денег, а именно ту, которую не жалко потратить. В противном случае вы можете израсходовать больше запланированного.



Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для Рыб

Постарайтесь вернуть долги, если они у вас есть, до конца недели. Если по какой- то причине вы не можете отдать деньги, не скрывайтесь от кредитора, а объясните ему сложившуюся ситуацию. Он войдет в ваше положение. В противном случае вы рискуете надолго испортить с ним отношения, и если понадобится финансовая поддержка ещё раз, вам не помогут.