Любовный гороскоп на сегодня 12 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 12 ноября 2019 Овен

В этот день ваш любимый человек не будет отвлекать вас от дел, что вас будет несколько расстраивать: вы настолько привыкли часть вашего рабочего времени уделять ему, что когда вдруг оказалось, что его рядом нет, вы понятия не имеете, куда день образовавшееся свободное время.





Любовный гороскоп на 12 ноября 2019 Телец

Прежде чем сказать или сделать что-то важное, продумайте пути отхода: как вы сможете с минимальными потерями для своего имиджа, самолюбия вашего любимого человека и вашей личной жизни вернуть все на прежние позиции. Сегодня это сделать очень важно: страховка вам может пригодиться.





В этот день для вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся от вас по возрасту. Даже если вы всегда думали, что не способны на серьезные отношения с кем-то настолько младше или старше вас, сегодня этот взгляд на жизнь стоит пересмотреть.Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в ваших силах.Сегодня вашего любимого человека будут обижать какие-то ваши слова или действия, в которых вы ничего обидного видеть не будете. Постарайтесь смириться с тем, что у него повышенные чувствительность и ранимость – и сделать из этого соответствующие выводы.Пусть сегодняшний день будет романтичным с утра до самого вечера. Начните его с лёгкого совместного завтрака, в течение дня шлите вашей половинке теплые и ласковые СМС, вечером сделайте ей небольшой подарок и напомните, как вы её любите. Пусть сегодня будет обыкновенный праздник вашей необыкновенной любви!В этот день звёзды советуют вам обратить особое внимание на выражение глаз вашего любимого человека. Два его зеркала души расскажут вам куда больше, нежели слова, письма или намеки. Поэтому если таковая возможность есть – используйте её правильно. И узнаете правду.Пусть этот день останется в вашей памяти надолго! Даже если это самый обыкновенный день, не отличающийся от миллиона ему подобных. Когда-нибудь те времена, которые кажутся вам сейчас серыми и рутинными, вы и ваш любимый человек будете вспоминать с радостью и ностальгией.В этот день вам как никогда пригодятся знания, полученные в далекие школьные годы. Они каким-то образом сыграют важную роль в отношении к вам вашего любимого человека. У вас есть уникальный шанс значительно вырасти в его глазах и стать еще более значимым и, следовательно, любимым.

Любовный гороскоп на 12 ноября 2019 Козерог

Вы сегодня очаруете кого-то с первого взгляда. Причем неожиданно для себя. Зато весьма ощутимо для объекта вашего воздействия. Результат, впрочем, будет плачевен не только для вашей совести, но и для ваших нервов, ибо очарованный представитель противоположного пола будет долго и нудно умолять вас дать ему хотя бы один шанс.



Любовный гороскоп на 12 ноября 2019 Водолей

Не всякого друга следует воспринимать, как потенциального партнера — это, увы, один из наиболее досадных путей потери друзей. Воздержитесь от смены характера отношений - хотя бы сегодня. Назавтра вам в голову придут более трезвые мысли, сейчас просто день такой непростой.



Любовный гороскоп на 12 ноября 2019 Рыбы

Вы можете встретить свою судьбу в самом неожиданном месте. Это может быть ближайшая остановка автобуса или вагон метро. Однако звёзды не советуют сразу бросаться в омут любви - присмотритесь к нему повнимательнее и решите не спеша, нужен он вам или нет. А иначе будете потом локти кусать!