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Гороскоп на 13 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 120
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 13 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 13 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.
Фаза Луны 13 ноября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 13.11.2019 - 17, 18 лунный день.
Луна в знаке зодиака 13.11.2019 - Луна в Близнецах.


Гороскоп на 13 ноября 2019 Овен
Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.

Гороскоп на неделю с 11 ноября по 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 13 ноября 2019 Телец
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Близнецы
Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Рак
Сегодняшний день будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема - если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Лев
Если вы пришли к заключению, что нынешнее место работы больше не представляет для вас интереса и что оно не способно позволить вам полностью раскрыть ваш потенциал, подождите некоторое время, не гоните коней! Скоро вы поймете, что сейчас всё именно так, как вам нужно.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Дева
Этот день звезды рекомендуют вам целиком и полностью посвятить зашиванию старых дыр, решению по той или иной причине не решенных задач и возвращению всех долгов, чтобы как можно скорее начать жизнь с чистого листа. На вашей трудовой деятельности это отразится самым что ни на есть благоприятным образом.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Весы
Последнее время вы так хорошо работаете, и ваш успех уже ни для кого не секрет, что всё чаще и чаще у ваших соперников возникает страстное желание оклеветать вас и выставить в самом неприятном для вас свете. А для этого много не надо: даже сущий пустяк может сыграть против вас. Постарайтесь ничем себя не скомпрометировать.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Скорпион
Пока вы думаете, как быстрее взобраться вверх по служебной лестнице, не затрачивая при этом слишком много усилий, приглядитесь повнимательнее к вашим друзьям. Очень возможно, что они-то и есть те самые ступеньки, которые в союзе с вашей квалифицированностью и помогут вам взобраться наверх.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Стрелец
Не стоит иметь дела с чужими финансами, это может привести к нежелательным последствиям. Займитесь собственными делами. Уделите часть дня решению рабочих вопросов: сделайте несколько деловых звонков – это, несомненно, приведет к положительным последствиям.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Козерог
Светила обещают вам эмоциональный подъем во второй половине дня. В это время желательно не принимать серьёзных решений, иначе под действием сильных эмоций вы можете сделать неправильный выбор. Тщательно обдумывайте свои слова и поступки, чтобы избежать неприятных последствий.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Водолей
События продолжают кипеть вокруг вас, но из-за неприятной мелочи вы можете так расстроиться, что потеряете всякий интерес к происходящему. И зря! Вы рискуете пропустить нечто очень важное, что уже не повторится. Отдайте себе приказ не занимать голову бесконечными несуразицами и видеть лишь то, что действительно важно и ценно.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Рыбы
Не забудьте сегодня о необходимости перерывов на чай, обед и прочие потребности организма. Можно устроить даже десятиминутную пробежку, если погода и окружающий ландшафт позволят. Если же нет – ограничьтесь легкой зарядкой. Все эти действия простимулируют работу мозга а значит, упростят процесс принятия ответственных решений.

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