Гороскоп на 13 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.

Фаза Луны 13 ноября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 13.11.2019 - 17, 18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.11.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 13 ноября 2019 Овен

Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.





Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.Сегодняшний день будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема - если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.Если вы пришли к заключению, что нынешнее место работы больше не представляет для вас интереса и что оно не способно позволить вам полностью раскрыть ваш потенциал, подождите некоторое время, не гоните коней! Скоро вы поймете, что сейчас всё именно так, как вам нужно.Этот день звезды рекомендуют вам целиком и полностью посвятить зашиванию старых дыр, решению по той или иной причине не решенных задач и возвращению всех долгов, чтобы как можно скорее начать жизнь с чистого листа. На вашей трудовой деятельности это отразится самым что ни на есть благоприятным образом.Последнее время вы так хорошо работаете, и ваш успех уже ни для кого не секрет, что всё чаще и чаще у ваших соперников возникает страстное желание оклеветать вас и выставить в самом неприятном для вас свете. А для этого много не надо: даже сущий пустяк может сыграть против вас. Постарайтесь ничем себя не скомпрометировать.Пока вы думаете, как быстрее взобраться вверх по служебной лестнице, не затрачивая при этом слишком много усилий, приглядитесь повнимательнее к вашим друзьям. Очень возможно, что они-то и есть те самые ступеньки, которые в союзе с вашей квалифицированностью и помогут вам взобраться наверх.Не стоит иметь дела с чужими финансами, это может привести к нежелательным последствиям. Займитесь собственными делами. Уделите часть дня решению рабочих вопросов: сделайте несколько деловых звонков – это, несомненно, приведет к положительным последствиям.

Гороскоп на 13 ноября 2019 Козерог

Светила обещают вам эмоциональный подъем во второй половине дня. В это время желательно не принимать серьёзных решений, иначе под действием сильных эмоций вы можете сделать неправильный выбор. Тщательно обдумывайте свои слова и поступки, чтобы избежать неприятных последствий.



Гороскоп на 13 ноября 2019 Водолей

События продолжают кипеть вокруг вас, но из-за неприятной мелочи вы можете так расстроиться, что потеряете всякий интерес к происходящему. И зря! Вы рискуете пропустить нечто очень важное, что уже не повторится. Отдайте себе приказ не занимать голову бесконечными несуразицами и видеть лишь то, что действительно важно и ценно.



Гороскоп на 13 ноября 2019 Рыбы

Не забудьте сегодня о необходимости перерывов на чай, обед и прочие потребности организма. Можно устроить даже десятиминутную пробежку, если погода и окружающий ландшафт позволят. Если же нет – ограничьтесь легкой зарядкой. Все эти действия простимулируют работу мозга а значит, упростят процесс принятия ответственных решений.