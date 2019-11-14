Любовный гороскоп на сегодня 14 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 ноября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку не захочется проводить с вами столько времени. сколько вам это будет необходимо, поэтому у вас могут возникнуть определенные конфликты по данному вопросу. Постарайтесь урегулировать их мирным путем, не прибегая к экстренным мерам.





Любовный гороскоп на 14 ноября 2019 Телец

В этот день ваш любимый человек станет вашей путеводной звездой. Вы горы перевернете ради того, чтобы стать достойным такого потрясающего человека как он или заслужить его одобрение или похвалу. Это поможет вам быстро и качественно измениться в лучшую сторону.





В этот день вас могут так увлечь ваши собственные проблемы, что вы напрочь забудете не только о том, что у вашего любимого человека тоже не все в порядке, но и о самом факте его существования. Разумеется, он в восторге от такого поворота событий не будет.Благоприятный день для совместных прогулок по лесу или парку. Торопиться никуда не стоит: о проблемах лучше забыть и хотя бы один час посвятить вашей половинке, вашей любви, свежему воздуху и природе. Каждый человек имеет право на отдых и на счастье.Сегодня вам будет очень грустно и одиноко. Вашему любимому человеку, впрочем, тоже, но ни вы, ни он не сознаетесь друг другу в ваших настроениях, как бы парадоксально это ни звучало. Может быть, не стоит скрывать своих настроений, особенно если они определяют модель поведения?..В этот день звезды рекомендуют вам привлечь к себе внимание вашего любимого человека каким-нибудь особенно экстравагантным способом. Например, необычным одеянием, нетривиальным поведением или несвойственным вам обычно безразличием. Для достижения цели хороши все средства.Сегодня звёзды рекомендуют вам быть кристально честным с вашим любимым человеком, ибо в противном случае ваши отношения не будут иметь никакого смысла. Если доверие в этот день покинет ваш тандем, то и о самом тандеме стоит забыть, как о приятном утреннем сне.Если вы давно мечтали о чем-то в области личной жизни, сегодня это что-то обязательно сбудется, причем в лучшем виде. Вам останется только удивляться. Почему все то же самое не произошло раньше. Раз оно было так легко и доступно. Что ж, всему свое время.Постарайтесь сегодня освободить вашего любимого человека от каких бы то ни было обязательств. Ему, конечно, будет нелегко от них отказаться, ибо выполнять их он почитает своим долгом, однако без них ему в этот день будет куда проще, чем с ними.

Любовный гороскоп на 14 ноября 2019 Козерог

В этот день вам не стоит доверять первому впечатлению, которое у вас сложится о человеке, пытающимся добиться вашего расположения. Подождите, пока приязнь или неприязнь окончательно во что-либо оформится, и тогда уже принимайте решение касательно вашего дальнейшего поведения.



Любовный гороскоп на 14 ноября 2019 Водолей

Сегодня вам не повредит немного коварства и ехидности в общении с вашим любимым человеком. Если вы будете чересчур белым и пушистым, ему будет неинтересно общаться с вами и он может предпочесть вашему обществу какое-то иное. Впрочем, если вам того и надо...



Любовный гороскоп на 14 ноября 2019 Рыбы

Даже самые разные люди могут ужиться вместе, если оба этого хотят. Сегодня вам необходимо целый день повторять эту мантру — к вечеру подействует. Вам дороги ваши отношения? Так приложите максимум усилий для того, чтобы их сохранить!