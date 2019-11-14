Гороскоп на 14 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 14 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.
Фаза Луны 14 ноября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 14.11.2019 - 18, 19 лунный день.
Луна в знаке зодиака 14.11.2019 - Луна в Близнецах.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Овен
Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Близнецы
Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Рак
Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Лев
Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Дева
Сегодня возможны неожиданные денежные поступления. Судя по всему, вам не выплатили какую-то часть зарплаты или забыли о полагающейся вам премии. В общем, такая финансовая помощь будет вам очень кстати, тем более, что вы планировали дорогую покупку.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Весы
Сегодня у вас появится превосходный шанс расширить сферу своего влияния. Нужные знакомства и дополнительные инвестиции сделали свое дело, и ваша роль в подготовке возвышения вашей компании не была последней. Вы можете гордиться собой и ожидать заслуженного вознаграждения.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Скорпион
Ваш начальник очень ценит вас как незаменимого сотрудника, правда, не всегда дает это понять. Не расстраивайтесь, если сегодня он будет смотреть на вас косо — это он от усталости, а не в силу недовольства.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Стрелец
Ваши конкуренты решат запустить слухи, которые поставят под сомнение дальнейшее развитие вашей компании. Однако вы всегда можете обратить зло во благо. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы не приостанавливать деятельность, а наоборот, аккумулировать весь свой потенциал.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Козерог
Сегодня бесполезная суета может заполнить всё время. Лучше забыть про проявления независимости и демонстрацию своего характера. Сейчас проще и спокойней будет сложить руки и просто плыть по течению. А вот когда вас вынесет туда, куда нужно, смело принимайтесь за дело.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Водолей
Самое время для того, чтобы изобретать и придумывать нечто новое и грандиозное, а у вас, как назло, пропали все креативные идеи. Надо в срочном порядке активизироваться и, может быть, попросить у кого-нибудь совета.
Гороскоп на 14 ноября 2019 Рыбы
Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?