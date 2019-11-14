Гороскоп на 14 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.

Фаза Луны 14 ноября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 14.11.2019 - 18, 19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.11.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 14 ноября 2019 Овен

Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.





Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.Сегодня возможны неожиданные денежные поступления. Судя по всему, вам не выплатили какую-то часть зарплаты или забыли о полагающейся вам премии. В общем, такая финансовая помощь будет вам очень кстати, тем более, что вы планировали дорогую покупку.Сегодня у вас появится превосходный шанс расширить сферу своего влияния. Нужные знакомства и дополнительные инвестиции сделали свое дело, и ваша роль в подготовке возвышения вашей компании не была последней. Вы можете гордиться собой и ожидать заслуженного вознаграждения.Ваш начальник очень ценит вас как незаменимого сотрудника, правда, не всегда дает это понять. Не расстраивайтесь, если сегодня он будет смотреть на вас косо — это он от усталости, а не в силу недовольства.Ваши конкуренты решат запустить слухи, которые поставят под сомнение дальнейшее развитие вашей компании. Однако вы всегда можете обратить зло во благо. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы не приостанавливать деятельность, а наоборот, аккумулировать весь свой потенциал.

Гороскоп на 14 ноября 2019 Козерог

Сегодня бесполезная суета может заполнить всё время. Лучше забыть про проявления независимости и демонстрацию своего характера. Сейчас проще и спокойней будет сложить руки и просто плыть по течению. А вот когда вас вынесет туда, куда нужно, смело принимайтесь за дело.



Гороскоп на 14 ноября 2019 Водолей

Самое время для того, чтобы изобретать и придумывать нечто новое и грандиозное, а у вас, как назло, пропали все креативные идеи. Надо в срочном порядке активизироваться и, может быть, попросить у кого-нибудь совета.



Гороскоп на 14 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?