Любовный гороскоп на сегодня 15 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 ноября 2019 Овен

В этот день ваш любимый человек будет склонен к нестандартному решению стандартных проблем. Причем у вас от его подхода к делу волосы встанут дыбом: нормальные люди так не поступают ни при каких условиях. Впрочем, если ваша половинка была нормальной – вам с ней было бы скучно.





Любовный гороскоп на 15 ноября 2019 Телец

Сегодня ваши отношения в семье развиваются на редкость спокойно и стабильно. Радуйтесь, не каждому доступно такое! Все разногласия, очевидно, остались позади, и сегодня вам не надо будет выяснять, почему вы постоянно находите грязные носки под кроватью. Сегодня их там не окажется - они будут там, где им и положено быть - в корзине с грязным бельём.





Сегодня вашему любимому человеку будет сложно понять, почему вас так занимает тот или иной вопрос или расстраивает та или иная проблема. Вы, конечно, можете попробовать ему объяснить вашу точку зрения, однако звёзды предупреждают: дело, скорее всего, безнадёжное.Сегодня ради вас будут сворачивать горы. Да так интенсивно, что вы не будете успевать выметать их из дому. И снятые специально для вас с неба звезды прятать по укромным углам. И за все комплименты благодарить. Как же это утомительно - быть столь притягательной и привлекательной особой!В этот день вашему любимому человеку захочется вас обнять, прижать к себе покрепче и никуда никогда не отпускать. Выполнить подобную просьбу не так легко, как кажется, но попробовать явно стоит.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое-то действие, которое в корне изменит ваши с ним отношения. Впрочем, необходимость в этих изменениях назрела, и это понимают обе стороны. Постарайтесь вместе решиться на своевременный шаг ради того, чтобы отношения ваши развивались.Чем больше вы волнуетесь, тем меньше у вас шансов понравиться человеку, на которого вы давно положили глаз. Уподобьтесь мудрому Каа с его непоколебимым спокойствием. «Подойдите ближе, бандерлоги», - и все бандерлоги в его власти. А вам нужен всего один. Хоть и самый замечательный.Единственное, чему сегодня стоит верить – это ваша интуиция. И если она говорит о том, что с вашим любимым человеком сегодня не надо встречаться, хоть разум и кричит об обратном – не встречайтесь. Обратная ситуация тоже возможна. В общем, даже если вы не особенно доверяете своему внутреннему голосу, сегодня стоит ему довериться.Ваш супруг, вероятно, будет недоволен недостатком внимания с вашей стороны, и у него, скорее всего, будут на то веские причины. Звёзды советуют проявить заботу - поинтересуйтесь его делами, только не очень назойливо, а иначе вы рискуете усугубить ситуацию.

Любовный гороскоп на 15 ноября 2019 Козерог

На самом деле, все не так сложно, как вам кажется. Ваших умений вполне хватит на то, чтобы решить все проблемы, скопившиеся в вашей личной жизни, а ваш любимый человек будет активно помогать вам своим участием и желанием быть рядом. Поэтому приготовьтесь к роли капитана – и на абордаж!



Любовный гороскоп на 15 ноября 2019 Водолей

Сегодня вам стоит наконец обратить внимание на человека, который так давно смотрит на вас восторженными восхищенными глазами и не может отвести от вас взгляда. Может быть, и он достоин самого пристального внимания с вашей стороны с целью продолжения знакомства?..



Любовный гороскоп на 15 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вы поймёте, что вашему терпению наконец-то пришел конец. К сожалению, и ваш любимый человек это тоже поймёт, потому что он первый почувствует на своей шкуре окончание этого терпения. Именно на него обрушатся лавины вашего гнева и погребут его под собой. Хочется верить, что не навсегда.