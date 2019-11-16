Гороскоп на 16 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.

Фаза Луны 16 ноября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 16.11.2019 - 20, 21 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.11.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 16 ноября 2019 Овен

Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.





Плодотворному дню могут помешать напряженные отношения с вашим подчиненным, так что вам придется проявить чудеса дипломатии, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Вам как человеку более опытному это не должно составить особого труда. Только продумайте все хорошенько.Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вполне возможно, что сегодня именно ваш день, потому что звезды сулят похвалу от начальства. Вы ощутите прилив смелости, активности и хорошего настроения. Все это сыграет вам на руку при решении деловых проблем.Поверьте в свои силы, ведь если до этого у вас шла полоса неудач, это вовсе не означает, что вы больше ни на что не способны! Способны, и ещё как! Теперь осталось только самого себя убедить в грядущем успехе и, откинув все сомнения, сделать то, чего не решались сделать из-за собственных страхов.Давно ли вы выбирались куда-нибудь вдвоём с любимым человеком? Если нет, именно сегодняшний вечер вам непременно надо провести вместе. Отмените все дела и закажите столик в ресторане или места в театре, проведите время со вкусом. Кстати, мобильник придется выключить.Не торопите сегодня события: пусть идут как идут, неторопливо и своей чередой. В противном случае, вам придется работать их пастухом, причем совершенно бесплатно, что вряд ли для вас будет интересно и полезно. Постарайтесь остаться сторонним наблюдателем.Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы с самого виновника.Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании).Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.

Гороскоп на 16 ноября 2019 Козерог

Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.



Гороскоп на 16 ноября 2019 Водолей

Вам доставляет удовольствие принятие на себя большой ответственности. Труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение, ибо вам достанет сил довести их до конца.



Гороскоп на 16 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вы сможете, если захотите привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.