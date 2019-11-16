Гороскоп на 16 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 16 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.
Фаза Луны 16 ноября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 16.11.2019 - 20, 21 лунный день.
Луна в знаке зодиака 16.11.2019 - Луна в Раке.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Овен
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.
Плодотворному дню могут помешать напряженные отношения с вашим подчиненным, так что вам придется проявить чудеса дипломатии, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Вам как человеку более опытному это не должно составить особого труда. Только продумайте все хорошенько.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Близнецы
Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вполне возможно, что сегодня именно ваш день, потому что звезды сулят похвалу от начальства. Вы ощутите прилив смелости, активности и хорошего настроения. Все это сыграет вам на руку при решении деловых проблем.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Рак
Поверьте в свои силы, ведь если до этого у вас шла полоса неудач, это вовсе не означает, что вы больше ни на что не способны! Способны, и ещё как! Теперь осталось только самого себя убедить в грядущем успехе и, откинув все сомнения, сделать то, чего не решались сделать из-за собственных страхов.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Лев
Давно ли вы выбирались куда-нибудь вдвоём с любимым человеком? Если нет, именно сегодняшний вечер вам непременно надо провести вместе. Отмените все дела и закажите столик в ресторане или места в театре, проведите время со вкусом. Кстати, мобильник придется выключить.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Дева
Не торопите сегодня события: пусть идут как идут, неторопливо и своей чередой. В противном случае, вам придется работать их пастухом, причем совершенно бесплатно, что вряд ли для вас будет интересно и полезно. Постарайтесь остаться сторонним наблюдателем.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Весы
Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы с самого виновника.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Скорпион
Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании).
Гороскоп на 16 ноября 2019 Стрелец
Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет.Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Козерог
Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Водолей
Вам доставляет удовольствие принятие на себя большой ответственности. Труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение, ибо вам достанет сил довести их до конца.
Гороскоп на 16 ноября 2019 Рыбы
Сегодня вы сможете, если захотите привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.