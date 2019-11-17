Любовный гороскоп на сегодня 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Овен

Сегодня вам стоит отдохнуть от общества вашего любимого человека и ненадолго посвятить себя чему-то менее романтичному, но несколько более полезному. Например, учебе или чтению книги, до которой так давно не могли добраться. Да и вашему любимому человеку свободное время не помешает.





Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Телец

Ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашим любимым человеком. Как будто вы идёте по лезвию бритвы, и каждый неверный шаг грозит вам и вашим отношениям гибелью, падением, крахом.





В этот день вам очень важно будет знать, что ваш любимый человек рядом с вами, никуда от вас не денется и поддержит любое ваше начинание. Будет лучше, если он скажет вам об этом лично, поэтому поточнее сформулируйте вопрос, чтобы получить самый необходимый для вас ответ.Сегодня стоит проявить деликатность к своим друзьям, менее удачливым в личной жизни, нежели вы сами. Постарайтесь им не расписывать, как у вас все хорошо, светло и радужно: это может вызвать в них зависть и горечь. Вы же не хотите, чтобы ваш друг всю ночь напролет думал о том, какой он неудачник?..Сегодня вам с трудом будет даваться то, что еще вчера делалось с легкостью, практически незаметно. Что может стать причиной возмущенного непонимания со стороны вашего любимого человека. Остается надеяться на то, что он примет вашу внезапную слабость близко к сердцу и сделает все возможное для того, чтобы вам помочь.В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у вас богатая фантазия.Сегодня вашему любимому человеку будут непонятны мотивы вашего поведения, и потому он не сможет объяснить для себя природы тех или иных ваших поступков. Впрочем, вам это будет только на руку: вы всё можете закамуфлировать под благо для него же самого, и всё это сойдёт за чистую монету.Сегодня вам придется решать любовные проблемы вашего друга. Невольно вы возьмете на себя ответственность за его отношения с его близким человеком и, разбираясь в них, поймете что-то про себя. Что-то такое, что поможет вам построить свои отношения куда более удачным образом.Ваша уравновешенная натура сегодня будет подвергнута многочисленным и нелёгким испытаниям. Вероятно, против вашей воли вам придётся в кои то веки пропылесосить в комнате и выбить половники в коридоре - супруг в добровольно-принудительном порядке предложит вам помочь ему в этом нелёгком деле.Сегодня ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей: даже не покусать.

Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Водолей

Ваше счастье бродит где-то совсем рядом, буквально по соседней тропинке, его только нужно увидеть. Возможно, для этого вам придётся свернуть с простого пути и продираться к нему через заросли кустарников. Но в итоге оно будет того стоить, вы и сами это поймете.



Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Рыбы

Вам просто необходимы поддержка и забота. Очень обидно, если ваш любимый человек этого не понимает. Звезды надеются, что хотя бы намеки на него действуют. Или уж прямой текст на худой конец. Если же и так не получится, стоит задуматься, а тот ли рядом с вами человек и не тратите ли вы с ним время понапрасну.