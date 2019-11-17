Любовный гороскоп на сегодня 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Овен
Сегодня вам стоит отдохнуть от общества вашего любимого человека и ненадолго посвятить себя чему-то менее романтичному, но несколько более полезному. Например, учебе или чтению книги, до которой так давно не могли добраться. Да и вашему любимому человеку свободное время не помешает.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Телец
Ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашим любимым человеком. Как будто вы идёте по лезвию бритвы, и каждый неверный шаг грозит вам и вашим отношениям гибелью, падением, крахом.
В этот день вам очень важно будет знать, что ваш любимый человек рядом с вами, никуда от вас не денется и поддержит любое ваше начинание. Будет лучше, если он скажет вам об этом лично, поэтому поточнее сформулируйте вопрос, чтобы получить самый необходимый для вас ответ.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Рак
Сегодня стоит проявить деликатность к своим друзьям, менее удачливым в личной жизни, нежели вы сами. Постарайтесь им не расписывать, как у вас все хорошо, светло и радужно: это может вызвать в них зависть и горечь. Вы же не хотите, чтобы ваш друг всю ночь напролет думал о том, какой он неудачник?..
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Лев
Сегодня вам с трудом будет даваться то, что еще вчера делалось с легкостью, практически незаметно. Что может стать причиной возмущенного непонимания со стороны вашего любимого человека. Остается надеяться на то, что он примет вашу внезапную слабость близко к сердцу и сделает все возможное для того, чтобы вам помочь.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Дева
В том, что вам скажет ваша половинка сегодня, не будет никакого подтекста! И даже не пытайтесь его найти. Вам скажут ровно столько, сколько думают: ни словом меньше, ни мыслью больше. Поэтому если вы вдруг найдете в сказанном тайный смысл – что ж, у вас богатая фантазия.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Весы
Сегодня вашему любимому человеку будут непонятны мотивы вашего поведения, и потому он не сможет объяснить для себя природы тех или иных ваших поступков. Впрочем, вам это будет только на руку: вы всё можете закамуфлировать под благо для него же самого, и всё это сойдёт за чистую монету.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Скорпион
Сегодня вам придется решать любовные проблемы вашего друга. Невольно вы возьмете на себя ответственность за его отношения с его близким человеком и, разбираясь в них, поймете что-то про себя. Что-то такое, что поможет вам построить свои отношения куда более удачным образом.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Стрелец
Ваша уравновешенная натура сегодня будет подвергнута многочисленным и нелёгким испытаниям. Вероятно, против вашей воли вам придётся в кои то веки пропылесосить в комнате и выбить половники в коридоре - супруг в добровольно-принудительном порядке предложит вам помочь ему в этом нелёгком деле.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Козерог
Сегодня ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей: даже не покусать.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Водолей
Ваше счастье бродит где-то совсем рядом, буквально по соседней тропинке, его только нужно увидеть. Возможно, для этого вам придётся свернуть с простого пути и продираться к нему через заросли кустарников. Но в итоге оно будет того стоить, вы и сами это поймете.
Любовный гороскоп на 17 ноября 2019 Рыбы
Вам просто необходимы поддержка и забота. Очень обидно, если ваш любимый человек этого не понимает. Звезды надеются, что хотя бы намеки на него действуют. Или уж прямой текст на худой конец. Если же и так не получится, стоит задуматься, а тот ли рядом с вами человек и не тратите ли вы с ним время понапрасну.