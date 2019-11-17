Гороскоп на 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.
Фаза Луны 17 ноября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 17.11.2019 - 21, 22 лунный день.
Луна в знаке зодиака 17.11.2019 - Луна в Раке.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Овен
Если начатое дело не возымело успеха, на который вы рассчитывали, не стоит искать виноватого, коль оно было поручено вам. Лучше взять вину на себя и попытаться всё исправить. То же касается и решения насущных проблем. Не стоит говорить об этом со множеством знакомых, просто переливая из пустого в порожнее, время действовать.
Сегодня вам представится прекрасный шанс, чтобы продемонстрировать всё, на что вы способны. Ваш начальник непременно оценит такое рвение. Так что вполне возможно, что скоро на службе произойдут какие-либо приятные изменения, и вас это обязательно порадует.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Близнецы
Удачный день по всем параметрам. Звезды говорят о том, что за что бы вы ни брались – все получится: удачными будут переговоры, продуктивно пройдут командировки, а задуманное легко осуществится. Так что используйте свой шанс – сегодня можно много успеть, и оно принесет свои плоды.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Рак
Скучный день — если хотите, чтобы о нем было не слишком тоскливо вспоминать, обеспечьте себя каким-нибудь интересным и полезным занятием. Книжку, что ли, умную почитайте, хотя это не совсем то. Подойдет также и вязание.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Лев
Не спешите сегодня отрекаться от своего выходного ради пользы общественности, клиентуры, начальства и других индивидов, до которых вам сегодня не должно быть никакого дела. В конце концов, вы заслужили отдых после напряженной рабочей недели. Реализуйте свое право.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Дева
Постарайтесь принять необходимые меры для того, чтобы выходной день посвятить именно отдыху, а не чему бы то ни было еще. Это окажется задачей не из простых, однако вы с ней справитесь, если захотите этого, разумеется. А вам стоит захотеть. Крайне рекомендуется.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Весы
Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Скорпион
Сегодня вы - лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Стрелец
Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени - ситуация слишком быстро меняется.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Козерог
Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Водолей
Займитесь сегодня чем-нибудь для вас нехарактерным. У вас это прекрасно получится, а удовольствие вы от этого получите значительно большее, чем от привычных дел.
Гороскоп на 17 ноября 2019 Рыбы
Сегодня вам, похоже, придется выслушать о себе нечто малоприятное. Скорее всего, сказано это будет не в глаза, но менее обидными слова от этого не станут. Что ж — примите к сведению, если сочтете нужным, попробуйте скорректировать свое поведение.