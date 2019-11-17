Гороскоп на 17 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 декабря в 08:12.

Фаза Луны 17 ноября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 17.11.2019 - 21, 22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 17.11.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 17 ноября 2019 Овен

Если начатое дело не возымело успеха, на который вы рассчитывали, не стоит искать виноватого, коль оно было поручено вам. Лучше взять вину на себя и попытаться всё исправить. То же касается и решения насущных проблем. Не стоит говорить об этом со множеством знакомых, просто переливая из пустого в порожнее, время действовать.





Сегодня вам представится прекрасный шанс, чтобы продемонстрировать всё, на что вы способны. Ваш начальник непременно оценит такое рвение. Так что вполне возможно, что скоро на службе произойдут какие-либо приятные изменения, и вас это обязательно порадует.Удачный день по всем параметрам. Звезды говорят о том, что за что бы вы ни брались – все получится: удачными будут переговоры, продуктивно пройдут командировки, а задуманное легко осуществится. Так что используйте свой шанс – сегодня можно много успеть, и оно принесет свои плоды.Скучный день — если хотите, чтобы о нем было не слишком тоскливо вспоминать, обеспечьте себя каким-нибудь интересным и полезным занятием. Книжку, что ли, умную почитайте, хотя это не совсем то. Подойдет также и вязание.Не спешите сегодня отрекаться от своего выходного ради пользы общественности, клиентуры, начальства и других индивидов, до которых вам сегодня не должно быть никакого дела. В конце концов, вы заслужили отдых после напряженной рабочей недели. Реализуйте свое право.Постарайтесь принять необходимые меры для того, чтобы выходной день посвятить именно отдыху, а не чему бы то ни было еще. Это окажется задачей не из простых, однако вы с ней справитесь, если захотите этого, разумеется. А вам стоит захотеть. Крайне рекомендуется.Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.Сегодня вы - лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени - ситуация слишком быстро меняется.

Гороскоп на 17 ноября 2019 Козерог

Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.



Гороскоп на 17 ноября 2019 Водолей

Займитесь сегодня чем-нибудь для вас нехарактерным. У вас это прекрасно получится, а удовольствие вы от этого получите значительно большее, чем от привычных дел.



Гороскоп на 17 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вам, похоже, придется выслушать о себе нечто малоприятное. Скорее всего, сказано это будет не в глаза, но менее обидными слова от этого не станут. Что ж — примите к сведению, если сочтете нужным, попробуйте скорректировать свое поведение.