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Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 22.12.19
Просмотров: 47
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 22 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

22 декабря не стоит замыкаться в себе. Люди вокруг требуют вашего внимания и нуждаются вашей доброте. Будьте внимательны к чувствам других, советуют астрологи, и не вызывайте негатива в свой адрес. Особенно эта рекомендация актуальна для Рыб, Близнецов и Весов.


Гороскоп на 22 декабря для Овнов
Вы можете найти понимание там, где совсем не ожидали. Старайтесь быть открытыми в общении, и тогда все возможности станут реальностью.

Гороскоп на 22 декабря для Тельцов
22 декабря, вопреки разыгравшему воображению, не бросайтесь в бой с призрачными чудовищами. Сохраняйте трезвый взгляд на вещи.

Гороскоп на 22 декабря для Близнецов
Пришла пора покончить с сетованием и нытьем. В конце концов, жизнь не так уж плоха. Полюбуйтесь цветами, сходите в музей, послушайте музыку. Отвлекитесь от своих проблем.

Гороскоп на 22 декабря для Раков
Если чувствуете, что в вас скопилось слишком много отрицательных эмоций, у вас есть две возможности от них избавиться. Можно заняться чем-то физически тяжелым. Или сделать доброе дело. А может быть, вы сможете совместить и то, и другое.

Гороскоп на 22 декабря для Львов
Воспоминания, особенно хорошие, – приятная штука. Но гораздо больше пользы ля себя вы извлечете, если будете смотреть вперед.

Гороскоп на 22 декабря для Дев
Опасайтесь 22 декабря выставить себя глупцом. Это произойдет само собой и без всякой постороннее помощи, а репутация укрепится за вами надолго.

Гороскоп на 22 декабря для Весов
Вы чересчур уходите в свои собственные мысли. Может быть, пора отвлечься от них и поинтересоваться, как дела у родных, друзей, знакомых? Им может требоваться ваша помощь.

Гороскоп на 22 декабря для Скорпионов
Амбициозность – сильное качество, но и в ней должна быть мера. Все и сразу вы все равно не получите, так что пересмотрите свои приоритеты и сосредоточьтесь на чем-то одном.

Гороскоп на 22 декабря для Стрельцов
Отдыхая на полную катушку, задумайтесь: а не нарушаете ли вы границу свободы окружающих людей? Вам, может быть, хорошо, а вот им – не очень.

Гороскоп на 22 декабря для Козерогов
Берегите каждую минуту сегодняшнего дня. 22 декабря будет отличным днем, и потратить его на всякую ерунду – недопустимое расточительство с вашей стороны.

Гороскоп на 22 декабря для Водолеев
Почему-то звезды сошлись так, что вся грязная работа 22 декабря достается именно вам. Может быть, потому, что вы выглядите способным на титанические усилия. Проще побыстрее все сделать, чем пытаться увильнуть от этой напасти.

Гороскоп на 22 декабря для Рыб
22 декабря вы вполне можете вызвать чью-то ревность. Главное – не стать ее жертвой. А еще лучше – не давать никаких поводов ревновать.


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