Гороскоп на 23 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 23 декабря – фаза убывающей Луны. Звезды рекомендуют отложить всю деятельность, связанную с оборотом денег. Есть риск, что вы не только потеряете вложенную сумму, но и войдете в долги.
Овны
Ваши партнеры сегодня будут воспроизводить бурную деятельность в общих проектах. Поэтому рассчитывать стоит только на себя.
Тельцы
Давно ли вы ощущали вкус поражения? Настал именно тот момент. Не стоит расстраиваться, ведь, как известно, если в чем-то не везет, значит повезет в любви.
Близнецы
Настал ответственный момент в вашей жизни. Если проект, доверенный вам, будет выполнен блистательно, тогда вас ждет неминуемый успех. Ну, а если нет – пеняйте на себя.
Раки
Вероятно возникновение чувства, что вы бегаете в колесе и оно не останавливается. Возможно, вы тратите слишком много энергии на выполнение какого-либо задания. Сбавьте обороты.
Львы
Вам рекомендуется быть в полной боевой готовности. Только идти придется не на войну, а на какой-то праздник. Надевайте свой лучший наряд и ждите приглашения.
Девы
Ваша работоспособность достигла своего пика. У вас появится прекрасная возможность выполнить тяжелые задания и блеснуть успехом перед начальством.
Весы
Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.
Скорпионы
Сейчас мимо вас может пролететь настоящая птица счастья. Не стойте на одном месте, как истукан, а лучше попробуйте ее догнать и ухватить за хвост.
Стрельцы
Ныне вас могут разрывать какие-то тревожные эмоции. Обратитесь к своим друзья и попросите их провести с вами время. Помните, что вместе все же веселей.
Козероги
Почему бы не обзвонить всех родственников, с которыми давно не встречались, и вместе не провести этот душевный вечер? Вы сразу почувствуете, насколько эмоционально отдохнули.
Водолеи
Забудьте про свою инициативность. Хотя бы на сегодня. Ныне подобные проявления могут восприниматься окружающими негативным образом и вы встретитесь с волной непонимания.
Рыбы
В данный период чья-то ревность будет усложнять вам жизнь. Рекомендуется поговорить с этим человеком на чистоту, иначе неприятной ситуации не избежать.
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