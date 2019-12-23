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Гороскоп на 23 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 119
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 23 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 23 декабря – фаза убывающей Луны. Звезды рекомендуют отложить всю деятельность, связанную с оборотом денег. Есть риск, что вы не только потеряете вложенную сумму, но и войдете в долги.


Овны
Ваши партнеры сегодня будут воспроизводить бурную деятельность в общих проектах. Поэтому рассчитывать стоит только на себя.

Тельцы
Давно ли вы ощущали вкус поражения? Настал именно тот момент. Не стоит расстраиваться, ведь, как известно, если в чем-то не везет, значит повезет в любви.

Близнецы
Настал ответственный момент в вашей жизни. Если проект, доверенный вам, будет выполнен блистательно, тогда вас ждет неминуемый успех. Ну, а если нет – пеняйте на себя.

Раки
Вероятно возникновение чувства, что вы бегаете в колесе и оно не останавливается. Возможно, вы тратите слишком много энергии на выполнение какого-либо задания. Сбавьте обороты.

Львы
Вам рекомендуется быть в полной боевой готовности. Только идти придется не на войну, а на какой-то праздник. Надевайте свой лучший наряд и ждите приглашения.

Девы
Ваша работоспособность достигла своего пика. У вас появится прекрасная возможность выполнить тяжелые задания и блеснуть успехом перед начальством.

Весы
Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.

Скорпионы
Сейчас мимо вас может пролететь настоящая птица счастья. Не стойте на одном месте, как истукан, а лучше попробуйте ее догнать и ухватить за хвост.

Стрельцы
Ныне вас могут разрывать какие-то тревожные эмоции. Обратитесь к своим друзья и попросите их провести с вами время. Помните, что вместе все же веселей.


Козероги
Почему бы не обзвонить всех родственников, с которыми давно не встречались, и вместе не провести этот душевный вечер? Вы сразу почувствуете, насколько эмоционально отдохнули.

Водолеи
Забудьте про свою инициативность. Хотя бы на сегодня. Ныне подобные проявления могут восприниматься окружающими негативным образом и вы встретитесь с волной непонимания.

Рыбы
В данный период чья-то ревность будет усложнять вам жизнь. Рекомендуется поговорить с этим человеком на чистоту, иначе неприятной ситуации не избежать.


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