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Гороскоп на 24 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 24.12.19
Просмотров: 80
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 24 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 24 декабря – фаза убывающей Луны. Звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.


Овны
Сегодня вы сможете укрепить свое влияние, что поможет вам взять старт на повышение и выведет к новым высотам в общественной и деловой сферах деятельности.

Тельцы
Благоразумие, холодный расчет и выдержка - набор качеств, которыми вам необходимо обладать в этот день. Именно они помогут удержать ваши жизненные позиции.

Близнецы
В начале дня могут появиться негативные тенденции в отношениях с близкими. Рекомендуется проявить выдержку, терпение и ответственность.

Раки
Не действуйте упрямством и напором. Не огорчайтесь, если что-то не получится — сегодня не все подвластно вашей воле.

Львы
Многие неточности, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя.

Девы
День вам подарит новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Не медлите с принятием решения и не упустите драгоценный момент.

Весы
Многих ждет неожиданная встряска и даже своего рода переворот в судьбе. Внезапные порывы и оправданный риск могут оказаться куда результативнее.

Скорпионы
Сегодня можете не мучаться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.

Стрельцы
Ожидается вполне удачный день. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям.


Козероги
Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.

Водолеи
Чрезмерные нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь достигать своих целей путем правильного распределения дел в течение дня.

Рыбы
Ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты.


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