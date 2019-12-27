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Гороскоп на 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 27.12.19
Просмотров: 65
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 27 декабря – фаза растущей Луны. Звезды советуют начать новую рабочую неделю максимально плодотворно и не поддаваться лени. День обещает пройти под знаками «конкретности» и «четкости», все остальное не актуально. 


Овны
День символизирует сбывшиеся мечты. Все, что запланируете, будете иметь в своем багаже. Благоприятны контакты, накопление информации, торговые сделки, путешествия, проектирование новых дел.

Тельцы
Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.

Близнецы
Вас ждут некоторые изменения. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.

Раки
Вас ждут некоторые изменения. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.

Львы
Вероятно заманчивое предложение. Подумайте, прежде чем его принять, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.

Девы
Сегодня вам придется постоянно находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе, а также заметно поднимет настроение.

Весы
Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете извлечь преимущества из своего положения. Реализуйте личные достоинства, выгодно отличающие вас от окружающих.

Скорпионы
Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.

Стрельцы
Вы просто обязаны все перевернуть в своей жизни: отделаться от ненужных связей и завершить все начатое. «Закройте темы» и выйдите на новый уровень социальной и духовной жизни.


Козероги
Удачный день. Возможно, к вам обратятся за помощью старые знакомые или кто-то придет с новыми интересными предложениями.

Водолеи
Многим будет трудно общаться с детьми и другими подопечными. Думайте, какие слова надлежит говорить и как себя вести в самых различных конфликтных ситуациях и с самыми разными людьми.

Рыбы
Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.


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