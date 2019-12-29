Гороскоп на 29 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 29 декабря – фаза растущей Луны. Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.





Овны

Ситуация то и дело будет соблазнять вас сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу!



Тельцы

Дело, которому Телец посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз.



Близнецы

Близнецы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми.



Раки

В Раке может внезапно проснуться ревность. Причем не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Рака будет для этого повод.



Львы

Не исключено, что Льву захочется с кем-нибудь посоревноваться. Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Лев не хуже других.



Девы

Деве могут оказаться по плечу вещи, на которые она была неспособна еще месяц или даже неделю назад. Звезды гороскопа придадут ей активности и решительности, а еще – удачливости в делах.



Весы

Весы будут полны энергии и уверенности в себе. Ситуация вынудит их то и дело оказываться в центре внимания, однако Весы не ударят в грязь лицом.



Скорпионы

Для Скорпиона актуальна формула: «Все в дом!». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу.



Стрельцы

Стрелец будет находиться в водовороте событий. Звезды гороскопа наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум.





Козероги

Звезды гороскопа обещают Козерогу поддержку в денежных делах. Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала.



Водолеи

Звезды гороскопа наделяют Водолея здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край. Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться.



Рыбы

Рыб может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте. Возможно, Рыбы, идя по улице, обнаружат у себя под ногами крупную купюру.



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