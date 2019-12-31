Гороскоп на 31 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 31 декабря – период растущей Луны. Звезды призывают к максимальному консерватизму – окружающие не оценят новых проектов и инициатив.





Овны

Вам стоит отложить все действия, связанные с деньгами, на неопределенный срок. Какое-либо нарушение чревато крупными неприятностями.



Тельцы

Вас ждут некоторые изменения. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.



Близнецы

Сегодня вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.



Раки

Вероятно заманчивое предложение. Подумайте, прежде чем его принять, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.



Львы

Сегодня вам придется постоянно находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе, а также заметно поднимет настроение.



Девы

Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете извлечь преимущества из своего положения. Реализуйте личные достоинства, выгодно отличающие вас от окружающих.



Весы

Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.



Скорпионы

Вы просто обязаны все перевернуть в своей жизни: отделаться от ненужных связей и завершить все начатое. «Закройте темы» и выйдите на новый уровень социальной и духовной жизни.



Стрельцы

Удачный день. Возможно, к вам обратятся за помощью старые знакомые или кто-то придет с новыми интересными предложениями.





Козероги

Многим будет трудно общаться с детьми и другими подопечными. Думайте, какие слова надлежит говорить и как себя вести в самых различных конфликтных ситуациях и с самыми разными людьми.



Водолеи

Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.



Рыбы

Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.



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