Гороскоп на 1 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 1 января – период растущей Луны. У многих может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.





Овны

Ваш эмоциональный заряд иссякает. Перенесите на более поздний период деловые встречи с малознакомыми партнерами.



Тельцы

Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.



Близнецы

Вероятны происки тайных недоброжелателей. Будьте готовы поставить клеветника на место, иначе ваша репутация может сильно пострадать.



Раки

Остерегайтесь рискованных поступков. Впоследствии они могут помешать выполнению ранее намеченных планов.



Львы

День благоприятен для любых начинаний. Даже если возникнут проблемы, вы немедленно получите помощь, причем она придет оттуда, откуда вы ее не ждали.



Девы

Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на вашем профессиональном пути. Доверьтесь своим навыкам и опыту.



Весы

Этот день стимулирует осознанное стремление обеспечить максимальные удобства для себя и других. Настал момент вкладывать в дело жизни всю душу и средства.



Скорпионы

День переоценки ценностей, перераспределения ролей. Случившаяся неудача поможет вам научиться ценить то хорошее, что вы воспринимали как само собой разумеющееся.



Стрельцы

За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Не беритесь за дела, которые требуют большого приложения физических сил.





Козероги

Сегодня у вас появится желание настоять на своем, не обращая при этом внимания на потребности и мнение других людей. Начинайте борьбу с эгоизмом и в случае проблем ищите причину не в других, а в себе любимом.



Водолеи

Любой ценой уходите от выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вам вряд ли удастся одержать победу.



Рыбы

Сегодня события дня являются отражением вашей внутренней сущности. Следует обратить внимание на приметы и тщательно проанализировать их.



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