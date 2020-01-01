Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Наступивший 2020 год Белой Металлической Крысы обязуется стать для многих людей периодом больших изменений: как в личной жизни, так и в карьере. Однако для того, чтобы вы могли гордиться переменами, необходимо приложить немало усилий в предстоящем непростом високосном году. Соберите все силы в кулак и действуйте.
Любовный гороскоп на 2020 год Овен
Первые шесть месяцев 2020 года ознаменованы периодом трансформации: вы то и дело будете удивляться несвойственным для себя вещам. У вас изменится ряд предпочтений и жизненных приоритетов, а также появятся новые привычки и черты характера. Старайтесь не выключать голову и адекватно оценивать обновленного себя. Это даст вам возможность кардинально изменить свою жизнь.
Любовный гороскоп на 2020 год Телец
Первое полугодие 2020 года может стать для вас эмоционально насыщенным периодом. Вы будете реагировать абсолютно на все события, происходящие вокруг вас: будь то пополнение в семействе или даже свадьба соседа. Главный вопрос даже не в том, как вы будете реагировать на поступившие новости, а в том, насколько долго окружающие будут терпеть вашу гиперчувствительность. Не каждый будет готов встретиться с такой порцией душевных порывов.
Во второй половине 2020 года вы вдруг резко осознаете быстротечность бытия и молниеносную смену событий. В это время вы по-настоящему научитесь ценить жизнь и радоваться каждым мелочам. В данный период ожидается улучшение взаимоотношений с близкими родственниками и друзьями, которые перетекут во многочисленные душевные вечера.
Любовный гороскоп на 2020 год Близнецы
Январь хорош для контактов любого рода. Но в январе-феврале вы должны закончить дело, начатое в конце 2019 года. С марта двигаться вперед будет значительно легче, причем в карьере поможет обаяние. Март и апрель могут принести траты. В мае-июне вы особенно активны, они в своей стихии поездок, общения, обмена информацией.
Июль-август потребуют приложения энергии в доме. Сентябрь может принести увлечение, азарт, творческие инициативы. В октябре-ноябре позаботьтесь о здоровье, соблюдайте режим и периодически забывайте о работе. Со второй половины ноября и до конца года помните, что конструктивное сотрудничество - лучший способ сублимировать противоречия - так сказать, худой консенсус лучше доброй ссоры.
Любовный гороскоп Рак 2020 год
В наступившем году немало Раков найдут спутника жизни. Хорошие периоды для взаимоотношений - конец января-первая половина февраля, затем со второй половины марта до конца мая. В сентябре роман может перерасти в стадию совместного проживания, а октябрь - первая половина ноября может быть временем страстей. Ноябрь снова благоприятен для серьезных решений в сфере партнерства.
Также текущий год для многих ознаменован периодом новых инициатив и расширения перспектив. Деятельные представители этого знака зодиака будут особенно активны в марте-апреле. Май-июнь могут быть периодом трат. В августе-сентябре на первый план выйдут вопросы недвижимости.
Любовный гороскоп Лев 2020 год
В этом году звезды предвещают много работы, причем вознаграждение к некоторым придет, вероятно, позже. Приветствуется практичный и даже прагматичный подход к делам. Вплоть до мая вам стоит особенно пристально следить за своим здоровьем и почаще вглядываться в зеркало заднего вида (говоря фигурально), т.е. знать, что происходит за спиной. Май-июнь наиболее активны во всех смыслах. Это время самоутверждения.
Во второй половине июля-начале августа вы будете находиться в центре внимания. Это может быть временем любовных приключений, как и конец года, начиная с последних чисел октября. В июле-августе финансы будут в центре внимания. Возможны траты. Рискованных ситуаций (в том числе и в денежном плане) лучше избегать, особенно в первой декаде августа. В октябре-первой половине ноября на первый план могут выйти вопросы недвижимости, причем в начале ноября лучше избегать опрометчивых поступков, продиктованных доверчивостью или сентиментальностью.
Любовный гороскоп Дева на 2020 год
Год двойственный. С одной стороны, это время проверки компетентности и реалистичности самооценки, период социальной реализации. Поэтому он требует максимума усилий и планомерной работы. С другой стороны - это год азарта, творчества и возможных любовных подвигов.
С точки зрения «подводных течений», проблемными окажутся май-июнь. Июль и почти весь август - активное время, но 8-10 июля и в начале августа рекомендуется соблюдать осторожность. Конец августа-сентябрь, возможно, потребуют затрат, не исключены азартные финансовые инициативы. В начале ноября будьте практичны и осмотрительны. Вторая половина ноября хороша для личных дел. Конец года, возможно, потребует приложения энергии в сфере дома или недвижимости.
Любовный гороскоп на 2020 год Весы
В 2020-ом году лучшие результаты будут достигаться в сфере недвижимости, а также в решении семейных и домашних проблем. Многие из вас будут активными в карьере, тем самым запуская новый и азартный виток восхождения. Вероятно, подобное боевое настроение продлится до мая. Но в апреле личные дела могут выйти на первый план.
Вторая половина июня может принести туманную ситуацию с работой или проблемы со здоровьем. Так или иначе эта проблематика может беспокоить вас почти до конца августа. Сентябрь - активное время самоутверждения, а вот в октябре-первой половине ноября не помешает провести строгий учет финансов. Со второй половины ноября и до конца года - эмоционально насыщенное время, когда приятны домашние заботы, а в декабре - возможное романтическое приключение будут двумя темами прелюдии к благоприятному 2021 году.
Любовный гороскоп Скорпион на 2020 год
Год обучения и контактов, возможна и длительная поездка, не исключены и серьезные решения в партнерстве, даже создание семьи. Весна продолжает и развивает дела конца 2019 года. Возможно, активность связана с заграничными или юридическими вопросами. Май может подарить увлечение, июнь может быть важным в карьерном отношении, хотя его вторая декада обещает быть туманной и расплывчатой.
В третьей декаде августа и в сентябре последите за своим здоровьем и умерьте азарт в финансовой сфере. Октябрь - первая половина ноября могут быть весьма активным периодом, но в первой декаде ноября ваши действия не всегда четко мотивированы, а возможно, и не безошибочны. Затем до конца года финансовые заботы выйдут на первый план, причем первая половина декабря будет проблемной и непредсказуемой. Для личных дел, вероятно, наиболее благоприятна вторая половина ноября.
Любовный гороскоп Стрелец на 2020 год
Весьма удачливый год в финансовом отношении. Если весной удастся совместить азарт, предприимчивость и здравый смысл, вполне возможно, что вам удастся поставить свой личный рекорд. Даже если сделки будут слишком рискованными, либо покупки слишком дорогими, вы выправите положение в последующие месяцы. В мае-июне возможна дальняя поездка активного и даже амбициозного характера.
В июле-начале августа возможно решение карьерных проблем. Причем, преодолевая торможение, стоит соблюдать меру, иначе события могут выйти из-под контроля. В сентябре постарайтесь избегать финансовых авантюр. В октябре-первой половине ноября обратите внимание на здоровье. Возможно, в это время кто-то попытается оседлать вас без вашего же ведома. До конца года непрошенный седок, даже если удержится в седле, будет ошарашен вашими кульбитами - они особенно вероятны в первой половине декабря.
Козероги
Год может быть удачным во многих отношениях. Например, он позволит вам подняться на новую социальную ступень, а также укрепит и зафиксирует ваше положение. В общем, постарайтесь сделать в наступающем году как можно больше разумного и доброго.
Вероятно, в начале года (до середины мая) вам придется решать проблемы взаимоотношений. Май неплох для личных дел, как и середина лета. Сентябрь может потребовать активных действий в карьере (но гибкость не помешает). С середины ноября и до конца года позаботьтесь о здоровье и защите тылов.
Водолеи
В начале года вы завершаете начатые дела. Вероятно, они касаются работы или здоровья. Вторая половина февраля-начало марта - неплохое время для личных дел. В мае-июне возможны сложности в партнерстве, затем до третьей декады августа возможны противоречивые финансовые обстоятельства. Будьте осторожны в первой половине июля и в начале августа.
Сентябрь может быть сложен с точки зрения этики. Возможно, вам придется столкнуться с обманом в красивой упаковке. В начале ноября такая ситуация тоже не исключена: возможно, от активных действий в это время лучше воздержаться. Декабрь может быть богат неожиданными событиями (особенно вторая декада месяца) - в это время будьте предельно осторожны в финансовых решениях.
Рыбы
Год важен для определения долгосрочных перспектив в партнерстве. Немало Рыб прекратят взаимоотношения вовсе (если они себя исчерпали), либо наладят новые. Оно и правильно. В наступившем году вы будете продвигаться, скорее всего, успешно, однако 2021 год может оказаться гораздо сложнее.
В мае-июне следите за здоровьем. Июль-первая половина августа могут принести проблемы во взаимоотношениях. 4-7 и 15-18 августа осторожность не помешает. Вторая половина августа и сентябрь могут принести активизацию бизнеса. В начале ноября возможны двойственные, обманные ситуации. Первая половина декабря также может быть непростой (например, в карьерном плане), а 10-15 декабря будьте осторожны и бдительны.
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