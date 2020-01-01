Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Наступивший 2020 год Белой Металлической Крысы обязуется стать для многих людей периодом больших изменений: как в личной жизни, так и в карьере. Однако для того, чтобы вы могли гордиться переменами, необходимо приложить немало усилий в предстоящем непростом високосном году. Соберите все силы в кулак и действуйте.





Любовный гороскоп на 2020 год Овен

Первые шесть месяцев 2020 года ознаменованы периодом трансформации: вы то и дело будете удивляться несвойственным для себя вещам. У вас изменится ряд предпочтений и жизненных приоритетов, а также появятся новые привычки и черты характера. Старайтесь не выключать голову и адекватно оценивать обновленного себя. Это даст вам возможность кардинально изменить свою жизнь.





Во втором полугодии после активных личностных преобразований вы, скорее всего, начнете обновлять как окружение, так и сферу деятельности. Вероятны зарождение романтических отношений, появление новых хобби и даже дополнительных источников дохода. Главное – в таком круговороте историй находить время для отдыха.Первое полугодие 2020 года может стать для вас эмоционально насыщенным периодом. Вы будете реагировать абсолютно на все события, происходящие вокруг вас: будь то пополнение в семействе или даже свадьба соседа. Главный вопрос даже не в том, как вы будете реагировать на поступившие новости, а в том, насколько долго окружающие будут терпеть вашу гиперчувствительность. Не каждый будет готов встретиться с такой порцией душевных порывов.Во второй половине 2020 года вы вдруг резко осознаете быстротечность бытия и молниеносную смену событий. В это время вы по-настоящему научитесь ценить жизнь и радоваться каждым мелочам. В данный период ожидается улучшение взаимоотношений с близкими родственниками и друзьями, которые перетекут во многочисленные душевные вечера.Январь хорош для контактов любого рода. Но в январе-феврале вы должны закончить дело, начатое в конце 2019 года. С марта двигаться вперед будет значительно легче, причем в карьере поможет обаяние. Март и апрель могут принести траты. В мае-июне вы особенно активны, они в своей стихии поездок, общения, обмена информацией.Июль-август потребуют приложения энергии в доме. Сентябрь может принести увлечение, азарт, творческие инициативы. В октябре-ноябре позаботьтесь о здоровье, соблюдайте режим и периодически забывайте о работе. Со второй половины ноября и до конца года помните, что конструктивное сотрудничество - лучший способ сублимировать противоречия - так сказать, худой консенсус лучше доброй ссоры.В наступившем году немало Раков найдут спутника жизни. Хорошие периоды для взаимоотношений - конец января-первая половина февраля, затем со второй половины марта до конца мая. В сентябре роман может перерасти в стадию совместного проживания, а октябрь - первая половина ноября может быть временем страстей. Ноябрь снова благоприятен для серьезных решений в сфере партнерства.Также текущий год для многих ознаменован периодом новых инициатив и расширения перспектив. Деятельные представители этого знака зодиака будут особенно активны в марте-апреле. Май-июнь могут быть периодом трат. В августе-сентябре на первый план выйдут вопросы недвижимости.В этом году звезды предвещают много работы, причем вознаграждение к некоторым придет, вероятно, позже. Приветствуется практичный и даже прагматичный подход к делам. Вплоть до мая вам стоит особенно пристально следить за своим здоровьем и почаще вглядываться в зеркало заднего вида (говоря фигурально), т.е. знать, что происходит за спиной. Май-июнь наиболее активны во всех смыслах. Это время самоутверждения.Во второй половине июля-начале августа вы будете находиться в центре внимания. Это может быть временем любовных приключений, как и конец года, начиная с последних чисел октября. В июле-августе финансы будут в центре внимания. Возможны траты. Рискованных ситуаций (в том числе и в денежном плане) лучше избегать, особенно в первой декаде августа. В октябре-первой половине ноября на первый план могут выйти вопросы недвижимости, причем в начале ноября лучше избегать опрометчивых поступков, продиктованных доверчивостью или сентиментальностью.Год двойственный. С одной стороны, это время проверки компетентности и реалистичности самооценки, период социальной реализации. Поэтому он требует максимума усилий и планомерной работы. С другой стороны - это год азарта, творчества и возможных любовных подвигов.С точки зрения «подводных течений», проблемными окажутся май-июнь. Июль и почти весь август - активное время, но 8-10 июля и в начале августа рекомендуется соблюдать осторожность. Конец августа-сентябрь, возможно, потребуют затрат, не исключены азартные финансовые инициативы. В начале ноября будьте практичны и осмотрительны. Вторая половина ноября хороша для личных дел. Конец года, возможно, потребует приложения энергии в сфере дома или недвижимости.В 2020-ом году лучшие результаты будут достигаться в сфере недвижимости, а также в решении семейных и домашних проблем. Многие из вас будут активными в карьере, тем самым запуская новый и азартный виток восхождения. Вероятно, подобное боевое настроение продлится до мая. Но в апреле личные дела могут выйти на первый план.Вторая половина июня может принести туманную ситуацию с работой или проблемы со здоровьем. Так или иначе эта проблематика может беспокоить вас почти до конца августа. Сентябрь - активное время самоутверждения, а вот в октябре-первой половине ноября не помешает провести строгий учет финансов. Со второй половины ноября и до конца года - эмоционально насыщенное время, когда приятны домашние заботы, а в декабре - возможное романтическое приключение будут двумя темами прелюдии к благоприятному 2021 году.Год обучения и контактов, возможна и длительная поездка, не исключены и серьезные решения в партнерстве, даже создание семьи. Весна продолжает и развивает дела конца 2019 года. Возможно, активность связана с заграничными или юридическими вопросами. Май может подарить увлечение, июнь может быть важным в карьерном отношении, хотя его вторая декада обещает быть туманной и расплывчатой.В третьей декаде августа и в сентябре последите за своим здоровьем и умерьте азарт в финансовой сфере. Октябрь - первая половина ноября могут быть весьма активным периодом, но в первой декаде ноября ваши действия не всегда четко мотивированы, а возможно, и не безошибочны. Затем до конца года финансовые заботы выйдут на первый план, причем первая половина декабря будет проблемной и непредсказуемой. Для личных дел, вероятно, наиболее благоприятна вторая половина ноября.Весьма удачливый год в финансовом отношении. Если весной удастся совместить азарт, предприимчивость и здравый смысл, вполне возможно, что вам удастся поставить свой личный рекорд. Даже если сделки будут слишком рискованными, либо покупки слишком дорогими, вы выправите положение в последующие месяцы. В мае-июне возможна дальняя поездка активного и даже амбициозного характера.В июле-начале августа возможно решение карьерных проблем. Причем, преодолевая торможение, стоит соблюдать меру, иначе события могут выйти из-под контроля. В сентябре постарайтесь избегать финансовых авантюр. В октябре-первой половине ноября обратите внимание на здоровье. Возможно, в это время кто-то попытается оседлать вас без вашего же ведома. До конца года непрошенный седок, даже если удержится в седле, будет ошарашен вашими кульбитами - они особенно вероятны в первой половине декабря.Год может быть удачным во многих отношениях. Например, он позволит вам подняться на новую социальную ступень, а также укрепит и зафиксирует ваше положение. В общем, постарайтесь сделать в наступающем году как можно больше разумного и доброго.Вероятно, в начале года (до середины мая) вам придется решать проблемы взаимоотношений. Май неплох для личных дел, как и середина лета. Сентябрь может потребовать активных действий в карьере (но гибкость не помешает). С середины ноября и до конца года позаботьтесь о здоровье и защите тылов.

Водолеи

В начале года вы завершаете начатые дела. Вероятно, они касаются работы или здоровья. Вторая половина февраля-начало марта - неплохое время для личных дел. В мае-июне возможны сложности в партнерстве, затем до третьей декады августа возможны противоречивые финансовые обстоятельства. Будьте осторожны в первой половине июля и в начале августа.

Сентябрь может быть сложен с точки зрения этики. Возможно, вам придется столкнуться с обманом в красивой упаковке. В начале ноября такая ситуация тоже не исключена: возможно, от активных действий в это время лучше воздержаться. Декабрь может быть богат неожиданными событиями (особенно вторая декада месяца) - в это время будьте предельно осторожны в финансовых решениях.



Рыбы

Год важен для определения долгосрочных перспектив в партнерстве. Немало Рыб прекратят взаимоотношения вовсе (если они себя исчерпали), либо наладят новые. Оно и правильно. В наступившем году вы будете продвигаться, скорее всего, успешно, однако 2021 год может оказаться гораздо сложнее.



В мае-июне следите за здоровьем. Июль-первая половина августа могут принести проблемы во взаимоотношениях. 4-7 и 15-18 августа осторожность не помешает. Вторая половина августа и сентябрь могут принести активизацию бизнеса. В начале ноября возможны двойственные, обманные ситуации. Первая половина декабря также может быть непростой (например, в карьерном плане), а 10-15 декабря будьте осторожны и бдительны.





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