Гороскоп на 2 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 2 января – фаза растущей Луны. Звезды советуют пересмотреть способы достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили. Возможно, вы замахнулись на что-то слишком сильно превышающее ваши возможности.





Овны

Любовные свидания и общение с приятелями пройдут замечательно. Будьте гибкими при контактах с людьми, и тогда вам будет легко ладить как с домочадцами, так и с коллегами.



Тельцы

Звезды к вам сегодня благосклонны. Общайтесь с друзьями и хорошо проводите время - это гарантия будущих успехов.



Близнецы

Сегодня вам наконец-то представится прекрасная возможность вынести на широкое обозрение результат своего труда. Учтите, что если вы ею не воспользуетесь, то он выползет туда сам.



Раки

Не поддавайтесь пораженческим настроениям. Иногда лучше стоит приспособиться к жизненным переменам.



Львы

Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Не отказывайте себе в покупках, если они не слишком больно бьют по карману.



Девы

Действуйте: сегодня у вас это отлично получается. В отношениях с близким человеком - полная гармония и взаимопонимание.



Весы

Старайтесь избавляться в мыслях, словах и поступках от шаблонов. И тогда подарок судьбы окажется впечатляющим.



Скорпионы

Попытавшись спланировать будущее более гибко и творчески, вы можете обнаружить всю наивность своих предположений. Внимательно проанализируйте ситуацию — возможно, вы потеряли в одном, а выиграли в другом.



Стрельцы

Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.





Козероги

Вам следует с максимальным вниманием отнестись к своему любимому человеку. Проявите такт и дипломатию, даже если ваш партнер не прав.



Водолеи

Не копите обиды в себе. Обсудите ситуацию с близкими, в противном случае то, что казалось не очень важным, станет причиной серьезного конфликта.



Рыбы

Важно сохранять холодность рассудка и во всем руководствоваться логикой и здравым смыслом. У вас появится шанс приобрести ценный профессиональный, а также жизненный опыт, применить ранее полученные навыки на деле.



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