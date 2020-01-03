Гороскоп на 3 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 3 января – фаза растущей Луны. Звезды советуют не делать резких движений, потому как ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете.





Овны

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.



Тельцы

Настал тот момент, когда нужно принимать важное решение. Ибо ваши планы рискуют остаться несвершенными, а вы будете загрызены собственной совестью.



Близнецы

День благоприятен для профилактики и предупреждения многих проблем. Консультации специалистов и различная диагностика позволят выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению.



Раки

Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь - это и есть ваша главная задача на данный период.



Львы

Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, активно действовать.



Девы

За новые проекты следует браться с предельной осторожностью. Прислушайтесь к своей интуиции.



Весы

Вероятно, вы начнете бурную деятельность по обустройству быта, на что придется выделить приличную сумму. Внимательно проводите сделки, несколько раз оговорите условия договоров.



Скорпионы

Несмотря на все провалы и мелкие уколы судьбы, количество счастливых событий будет намного больше. Предусмотрите все неприятные сюрпризы и заранее к ним подготовьтесь.



Стрельцы

Любой ценой уходите от выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вам вряд ли удастся одержать победу.





Козероги

Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.



Водолеи

Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.



Рыбы

Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твердость в отстаивании своего мнения.



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