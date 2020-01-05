Гороскоп на 5 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 5 января, звезды советуют уделить время активному отдыху. Также не стоит сопротивляться творческим порывам и встречам со старыми друзьями.





Овны

Особенно энергичны сегодня Овны. Это продуктивный день для представителей творческих профессий – у вас получится добыть знания из неожиданных источников.



Тельцы

Это удачное время, чтобы спланировать будущие дела. Вы продуктивны и амбициозны – удача удвоится, если прислушаться к советам друзей.



Близнецы

Хороший день для встреч с близкими. При этом вам удастся удивлять других – кулинарными шедеврами, задорным настроением или приятными новостями.



Раки

Ракам сегодня следует быть внимательными с финансами. Будьте начеку и не тратьте деньги на нужды посторонних людей.



Львы

Перед вами встанут небольшие проблемы, однако вы не должны пугаться и позволять дезориентировать себя, напротив – будьте уверены в себе и не откладывайте решение вопросов в долгий ящик.



Девы

У Дев сегодня самое романтическое настроение, и личные отношения будут складываться как нельзя лучше. Прислушивайтесь к словам интересующих вас личностей, и желанная гармония не заставит себя ждать.



Весы

Вас потянет к эзотерике и психологии. Это хороший период для творчества, ловите волну и пользуйтесь этим.



Скорпионы

Вам следует отказаться от принятия серьезных решений, а также новых знакомств. Посмотрите на свою жизнь со стороны и пофилософствуйте – возможно, к вам придет жажда перемен и найдутся пути их достижения.



Стрельцы

Звезды рекомендуют не реагировать на критику и спокойнее относится к словам других, даже если вам кажется, что с вами поступают предельно несправедливо. Направьте энергию на созидание и творчество.





Козероги

Сегодня вы должны особенно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Чем меньше вы будете размышлять, тем проще решатся любые вопросы.



Водолеи

Хорошее время для веселья. Сегодня вы не должны бояться своих желаний, поддайтесь порыву и наслаждайтесь.



Рыбы

Звезды рекомендуют уделить время домашним делам, семье и близким друзьям. При этом не стоит вступать в споры с другими – сдержитесь и получите ценный опыт.



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