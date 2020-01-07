Гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 января, звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры.





Овны

В Овне проснется великий оратор. Ему будет что сказать, и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму.



Тельцы

Ничто не сможет заставить Тельца свернуть со своего пути. Что бы он ни задумал, его практически невозможно отвлечь или сбить с толку.



Близнецы

Близнецы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Их планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ними новые возможности.



Раки

Рак может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью.



Львы

Лев в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде. Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения.



Девы

Дева будет настроена упорно, как никогда, и нацелена только на победу. Звезды гороскопа говорят, что против ее напора не устоит ни одна крепость.



Весы

Весам полезно немного побыть в роли гуру. Звезды гороскопа советуют им провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма.



Скорпионы

Скорпион в любом деле будет настроен по-боевому. День не склоняет его браться за мелкие проекты.



Стрельцы

Стрельцу представится возможность обдумать важное решение. К счастью, Стрелец не настроен рубить с плеча.





Козероги

Козерог будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу. При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки.



Водолеи

Водолей по отношению к своим близким будет настроен благодушно и покровительственно. Ему захочется заботиться о них, опекать.



Рыбы

Лучшее, что могут сделать Рыбы – провести время со своими близкими людьми. Звезды гороскопа советуют устроить для них маленький сюрприз.



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