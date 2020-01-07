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Гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 07.01.20
Просмотров: 41
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 января, звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры. 


Овны
В Овне проснется великий оратор. Ему будет что сказать, и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму.

Тельцы
Ничто не сможет заставить Тельца свернуть со своего пути. Что бы он ни задумал, его практически невозможно отвлечь или сбить с толку.

Близнецы
Близнецы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Их планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ними новые возможности.

Раки
Рак может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью.

Львы
Лев в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде. Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения.

Девы
Дева будет настроена упорно, как никогда, и нацелена только на победу. Звезды гороскопа говорят, что против ее напора не устоит ни одна крепость.

Весы
Весам полезно немного побыть в роли гуру. Звезды гороскопа советуют им провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма.

Скорпионы
Скорпион в любом деле будет настроен по-боевому. День не склоняет его браться за мелкие проекты.

Стрельцы
Стрельцу представится возможность обдумать важное решение. К счастью, Стрелец не настроен рубить с плеча.


Козероги
Козерог будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу. При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки.

Водолеи
Водолей по отношению к своим близким будет настроен благодушно и покровительственно. Ему захочется заботиться о них, опекать.

Рыбы
Лучшее, что могут сделать Рыбы – провести время со своими близкими людьми. Звезды гороскопа советуют устроить для них маленький сюрприз.


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