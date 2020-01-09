Гороскоп на 9 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня звезды прогнозируют, что будет капризный, тяжелый день, поэтому лучше всего быть осторожным и, делая каждый шаг, думать о последствиях.





Овны

Возможно, что вас будут раздражать ваши близкие. Постарайтесь взять эмоции под контроль и на какое-то время дистанцироваться. Лучше всего сбросить эмоциональное напряжение как-то по другому, например, пойти в зал.



Тельцы

Возможно, вас будут пытаться заставить делать то, что вам не по душе. Не расстраивайтесь и не злитесь, возможно, это как раз лучший способ утолить свою энергию.



Близнецы

Сегодня Близнецы также будут чувствовать негативное влияние звезд. Ваше настроение будет резко меняться и не всегда в лучшую сторону. Наберитесь терпения и обязательно себя порадуйте.



Раки

Раки получат отличную возможность показать себя с хорошей стороны на работе. Не стесняйтесь предлагать свои идеи, и не оставайтесь в стороне от любых новых проектов и начинаний.



Львы

Сосредоточьтесь на любовном фронте. Для Львов 9 января – самый лучший день, чтобы внести романтику в свою жизнь.



Девы

Соберитесь и смотрите только вперед, настало время идти напролом, невзирая на неудачи и несчастья.



Весы

Действуйте четко и решительно, не дайте никому себя сломить. Для Весов настало время решительных решений и несгибаемых взглядов. Если вас начнут от чего-то отговаривать, не верьте им слепо, взвесьте каждое решение.



Скорпионы

Возможно настало время заняться творчеством, а если тяги к прекрасному нет, задуйматесь над собственным хобби. Любимые дела вдохновляют и окрыляют.



Стрельцы

Нет ничего плохого в том, чтобы начать действовать спонтанно. Если даже вам кажется, что все идет не так как нужно, не расстраивайтесь, возможно, вам просто указывается новый путь.





Козероги

Время помогать слабым, неуверенным в себе людям. Не скупитесь и подарите им немного хорошего настроения, поделитесь опытом, вам это обязательно вернется.



Водолеи

Стоит взглянуть на себя немного придирчивее. Критический взгляд поможет выявить свои слабые и сильные места и направить полученные знания в новое русло.



Рыбы

Будьте смелее и настойчивее, присущая мягкость и скромность сегодня ни к чему. Время расширять горизонты.



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