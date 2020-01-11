Гороскоп на 11 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 11 января – полнолуние. Звезды советуют заняться реализацией творческих идей и нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом, придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.







Овны

Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчиво идти к цели.



Тельцы

С начала нового дня многим предстоит совершить прорыв в делах. Лучший момент, чтобы по достоинству оценить свои способности и немного погордиться собой.



Близнецы

Смело берите на себя дополнительные обязанности. Вашей энергетики хватит на выполнение сверхзадач и полного творческого самовыражения.



Раки

Не торопитесь давать согласие на предложения, наберитесь терпения и выждите пару дней — как бы обещанные «златые горы» на деле не оказались всего лишь мыльным пузырем.



Львы

Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Лучше отложить их на будущее.



Девы

Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут изменить ваше будущее в лучшую сторону. Действуйте смелее.



Весы

Несмотря на все провалы и мелкие уколы судьбы, количество счастливых событий будет намного больше. Предусмотрите все неприятные сюрпризы и заранее к ним подготовьтесь.



Скорпионы

Не торопитесь давать согласие на предложения, наберитесь терпения и выждите пару месяцев — как бы обещанные «златые горы» на деле не оказались всего лишь мыльным пузырем.



Стрельцы

Не копите обиды в себе, обсудите ситуацию с близкими. В противном случае то, что казалось не очень важным, станет причиной серьезного конфликта.









Козероги

Вполне возможно, что планы молниеносного обогащения окажутся несостоятельными. Отложите обсуждение серьезных профессиональных проблем, так как вы можете попасть в руки мошенников.



Водолеи

Не распыляйтесь: взявшись за одно дело, доводите его до конца, не отвлекаясь на другие. Возможно поступление денег из тех источников, о которых вы и не думали.



Рыбы

Если почувствуете, что не все получается, не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь нужного результата.



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