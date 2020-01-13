Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 января – период убывающей Луны.



Овны

Рекомендуется отправиться в поездку. Общение с близкими доставит вам удовольствие, но не во время выполнения разнообразных работ по дому.







Тельцы

День хорош для активных действий, но только в том случае, если они тщательно продуманы. Учтите, что не все даст результаты прямо сразу — придется запастись терпением.



Близнецы

У вас наконец-то получится начинать сдвигать свои застрявшие во времени дела. Ожидается под конец дня больше общения, чем обычно.



Раки

Приготовьтесь к волне негативных эмоций. Но всегда помните — в трудную минуту жизни для вас всегда будет подставлено плечо близкого человека.



Львы

На пути вашей карьеры могут возникнуть несерьезные препятствия. Будьте терпеливы и настойчивы — эти качества помогут вам их преодолеть.



Девы

Завершите все свои денежные вопросы — сейчас для этого самое подходящее время. Грядущий день благоприятен для научных начинаний.



Весы

День подходит для активного и равнозначного развития мозга и тела. Возможно, вам захочется открыть для себя что-то новое. Не стесняйтесь — все в ваших руках.



Скорпион

День вас не разочарует. Но под конец уставшая голова захочет отдыха и приятного поощрения за дневную работу. Старайтесь не конфликтовать с коллегами.



Стрелец

Практически весь день пройдет под положительным зарядом. Звезды благоприятствуют вам, и все, за что вы бы ни взялись, будет идти легче, чем обычно.









Козерог

Никаких проблем сегодня звезды не обещают. Мозг следует нагрузить чем-то новым, а душу открыть потоку неизведанного, того, что в последующем возможно станет более интересным, чем сейчас.



Водолей

Смените интересы, так как звезды говорят, что ваши сегодняшние увлечения никак не пойдут вам на пользу в будущем. Возможно, именно сегодня вы найдете себя.



Рыбы

Сегодня череда смены счастливых и неудачных моментов. Вечер будет хорош для деловых отношений, договоры, заключенные в конце дня, положительно скажутся на вашей жизни в дальнейшем.



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