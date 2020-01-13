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Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 114
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 января – период убывающей Луны.

Овны
Рекомендуется отправиться в поездку. Общение с близкими доставит вам удовольствие, но не во время выполнения разнообразных работ по дому.

Тельцы
День хорош для активных действий, но только в том случае, если они тщательно продуманы. Учтите, что не все даст результаты прямо сразу — придется запастись терпением.

Близнецы
У вас наконец-то получится начинать сдвигать свои застрявшие во времени дела. Ожидается под конец дня больше общения, чем обычно.

Раки 
Приготовьтесь к волне негативных эмоций. Но всегда помните — в трудную минуту жизни для вас всегда будет подставлено плечо близкого человека.

Львы
На пути вашей карьеры могут возникнуть несерьезные препятствия. Будьте терпеливы и настойчивы — эти качества помогут вам их преодолеть.

Девы
Завершите все свои денежные вопросы — сейчас для этого самое подходящее время. Грядущий день благоприятен для научных начинаний.

Весы
День подходит для активного и равнозначного развития мозга и тела. Возможно, вам захочется открыть для себя что-то новое. Не стесняйтесь — все в ваших руках.

Скорпион
День вас не разочарует. Но под конец уставшая голова захочет отдыха и приятного поощрения за дневную работу. Старайтесь не конфликтовать с коллегами.

Стрелец 
Практически весь день пройдет под положительным зарядом. Звезды благоприятствуют вам, и все, за что вы бы ни взялись, будет идти легче, чем обычно.

Козерог
Никаких проблем сегодня звезды не обещают. Мозг следует нагрузить чем-то новым, а душу открыть потоку неизведанного, того, что в последующем возможно станет более интересным, чем сейчас.

Водолей
Смените интересы, так как звезды говорят, что ваши сегодняшние увлечения никак не пойдут вам на пользу в будущем. Возможно, именно сегодня вы найдете себя.

Рыбы
Сегодня череда смены счастливых и неудачных моментов. Вечер будет хорош для деловых отношений, договоры, заключенные в конце дня, положительно скажутся на вашей жизни в дальнейшем.


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