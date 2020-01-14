Гороскоп на 14 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 января – период убывающей Луны. Звезды советуют прислушиваться к себе и идти против течения, если на кону стоят ваши интересы. Да, будет тяжело, но по итогу вас ждет ценный приз.



Овны

Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно навязчивыми, так что лучше от них на время скрыться.







Тельцы

Уделите время своему здоровью. Чтобы оставаться в рабочей «обойме», крайне необходимо следить за устойчивостью психики и чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы.



Близнецы

Опасайтесь своих идей. Неосторожные мечты могут привнести раздор в дела, а как максимум - привести к материальному ущербу.



Раки

Сегодняшний день идеально подходит для решения сердечных вопросов. Если вы одиноки, осмотритесь по сторонам: рядом находится человек, которому вы очень дороги. Всем остальным рекомендуется посвятить время вторым половинкам.



Львы

Сейчас у вас может возникнуть денежный вопрос. Причем решать его необходимо в кратчайшие сроки. Пожалейте свою нервную систему и просто обратитесь к друзьям и близким.



Девы

Отличное время для повышения личностного статуса. Смело раздавайте советы окружающим, однако избегайте малоизвестных себе тем.



Весы

Быстроменяющиеся обстоятельства требуют мгновенных действий. Не стоит объяснять окружающим свою точку зрения на тот или иной счет. Позже они и сами все поймут, когда увидят ваши успехи.



Скорпионы

Звезды настоятельно рекомендуют не соглашаться на авантюры. Даже самая мелкая из них может обернуться для вас тяжелейшей ситуацией, как моральной, так и материальной.



Стрельцы

Сейчас вам стоит держать рот на замке и не сообщать окружающим о своих планах и достижениях. Есть вероятность попасть в неловкую ситуацию и показать себя не с лучшей стороны.









Козероги

Сегодня вы как никогда будете находиться в центре внимания. Старайтесь держать себя в руках, иначе нелестное звание «звезданутого» может закрепиться за вами надолго.



Водолеи

Перестаньте торопить события. Так ожидаемые вами перемены придутся не ко времени, и вы будете чувствовать себя не очень хорошо из-за случившегося.



Рыбы

Вы и сами понимаете, как ваше мнение зависит от настроений других. Сейчас стоит абстрагироваться от мнений окружающих и думать своей головой. Результаты не заставят вас ждать.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram