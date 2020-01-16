Гороскоп на 16 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 января – период убывающей Луны.



Овны

Благоприятный день для финансовых операций. Но для благоприятного их исхода следует неплохо потрудиться, иначе все пойдет не так, как ожидалось.







Тельцы

Будьте готовы к неожиданностям. Звезды предсказывают вам день полный сюрпризов, как хороших, так и не очень. Но не стоит принимать все близко к сердцу.



Близнецы

Не планируйте дальние поездки. Излишняя настойчивость в общении может стать причиной неприятного конфликта. Проявите сдержанность в проявлении своих эмоций.



Раки

Сегодня вас ожидает благоприятный день для упорного труда. Звезды предсказывают вам, что каждая вложенная минута окупится сторицей, если отдавать делу всю душу.



Львы

Займитесь сегодня искусством. Возможно, именно новые начинания сподвигнут вас на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь. Не бойтесь мелких перемен — в конце концов от них зависит вся наша жизнь.



Девы

Вам предстоит решить ряд старых проблем. Не стоит переносить их на более позднее время, так как звезды предсказывают неблагоприятный исход накопления трудностей.



Весы

Вам предстоит новое знакомство. Отнеситесь к нему положительно и проявите решительность. В дальнейшем это приведет к вполне благоприятному исходу.



Скорпионы

Воздержитесь от излишних трат денег. Ваша чувствительность в отношениях может привести к непредсказуемым последствиям. Советуется заняться своим здоровьем.



Стрельцы

Благоприятный день для заведения домашнего животного. Питомец будет верным спутником вам на протяжении долгого времени. Если вы одиноки, то животное приманит к вашему очагу друга.









Козерог

Очень важно сегодня не давить на родственников. Мелкие конфликты имеют свойство накапливаться, и как раз сейчас звезды предсказывают близящийся конец терпения тех, с кем вы ссоритесь.



Водолеи

Карьерная лестница сегодня покажется вам более доступной. Возможно, случайный разговор с начальником выведет вас на новый уровень общения.



Рыбы

Не стройте сегодня личную жизнь. Звезды предсказывают, что если завести сегодня новое знакомство, то оно окажется не очень долговременным, а возможно, даже повлияет несколько не положительно на вашу жизнь.



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