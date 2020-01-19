Гороскоп на 19 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 19 января, звезды обещают воплощения в жизнь самых, казалось бы, нереальных желаний. Будьте открыты для ярких и интересных событий.



Овны

В этот день Овны проявят свой сильный характер и лидерские способности. Возможно, вам откроется новый способ заработка, да и в целом успешными будут любые начинания. Но вам следует быть осторожнее со своими эмоциями и чувствами других – при малейшем проявлении равнодушия вы рискуете нарваться на конфликт с близким человеком.







Тельцы

Сегодня вам следует уделить особое внимание творчеству и познанию нового. Благоприятным станет чтение книги, начало ремонта, планирование будущего.



Близнецы

Если на протяжении долгого времени вас что-то тяготило, то сегодня это чувство наконец уйдет. Состояние легкости и гармонии позволит вам наслаждаться простыми радостями жизни: сохраните эти ощущения и подниметесь на новый уровень мудрости.



Раки

Начало дня у представителей этого знака может омрачиться внезапно возникшими давними проблемами. Но все зависит от вашего восприятия – не дайте негативу овладеть вами, и тогда вам удастся повернуть ситуацию в выгодное русло.



Львы

Звезды советуют вам выбрать сегодня сторону смелости. Самое время действовать: даже самые невообразимые цели будут достигнуты, если вы поверите в себя.



Девы

Сегодня Девы будут охвачены мыслями о будущем и карьерных перспективах. Такое немного меланхоличное состояние поначалу может ввести вас в ступор, но не всегда стоит верить первому импульсу: именно в этот момент к вам придет осознанный взгляд на ситуацию и свежие идеи.



Весы

Сегодня жизнь преподнесет вам интересную задачу. Она будет сложной, но, решив ее, вы добьетесь многого. Главное здесь – расставить приоритеты и доверять проверенным людям.



Скорпионы

Прекрасный день для того, чтобы укрепить свой авторитет. Люди из ближайшего окружения будут обращать больше внимания на вас и ваше мнение. Прислушайтесь к себе и поднимите свои лидерские качества на новый уровень.



Стрельцы

Вам сегодня благоволит удача – такие дни бывают очень редко! Первая половина дня будет богата на яркие эмоции, а во второй вы почувствуете такой мощный прилив сил, что, кажется, способны будете свернуть горы. Используйте свое везение в благих целях.









Козероги

Спокойный и размеренный день, сулящий вам ощущение гармонии и тепла. Посвятите его общению с близкими, чтению новых книг и маленьким приятным путешествиям.



Водолеи

Сегодняшний день как никогда благоприятен для встреч со старыми друзьями. Вы почувствуете течение времени и поймаете волну ностальгии – не стоит грустить, просто придайтесь приятным воспоминаниям и это обязательно принесет свои плоды.



Рыбы

Ваша мечтательность сегодня отойдет на второй план, вы точно почувствуете – время действовать. Любые решения будут давать вам легко, а ответы на вопросы будто придут сами собой. Примените этот поток энергии в нужных для вас сферах.



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