Гороскоп на 20 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 января, звезды рекомендуют обращать особое внимание на знаки, которые подает вселенная, а также правильно и с умом их интерпретировать.



Овны

В центре вашего внимания сегодня должны быть взаимоотношения. Не допускайте проявлений эгоизма, потому что именно от вашего общения с окружающими будет зависеть дальнейшая судьба многих свершений.







Тельцы

Самое время взяться за что-то новое, начать следовать плану, который на самом деле давно избран вами. Звезды благоволят – решайтесь.



Близнецы

Сегодня ваша нервная система способна выдержать практически все что угодно. Возможно, пора заняться делами, которые вы долгое время откладывали по причине боязни фиаско.



Раки

Вам придется маневрировать между профессиональной деятельностью, личными интересами и интересами других. Не беспокойтесь: выбирать не придется, если грамотно все спланировать.



Львы

Картина сегодняшнего дня может сложиться так, что у вас возникнут проблемы с близкими людьми. Если дело коснется борьбы за лидерство, то вам не стоит уступать – в этот день ваша правота станет плюсом и для других.



Девы

Представителям этого знака может показаться, что окружающие слишком много от них требуют и даже скидывают на них свои проблемы. Однако не спешите горячиться: именно сегодня кто-то по-настоящему нуждается в вас.



Весы

Сегодня вы будете ощущать настоящий энергетический подъем. Действительно, сил у вас хватит на многое, но будьте бдительны и остерегайтесь травм.



Скорпионы

Сегодня к вам может прийти желание совершить крупную необдуманную покупку. Все же следует хорошенько поразмыслить и, возможно, отложить трату денег. Звезды рекомендуют вам внимательно проанализировать свой бюджет.



Стрельцы

Этот день вам лучше полностью и безоговорочно посвятить своей семье. Сегодня совместное времяпрепровождение будет особенно теплым и плодотворным.









Козероги

Сегодня вам можно смело направлять свою жизнь в другое русло и без сожаления прощаться с прошлым. Здесь главное не бояться – от вашей решительности будет многое зависеть.



Водолеи

Представители данного знака могут начать испытывать необъяснимую тревогу. На самом же деле это станет ознаменованием нового периода. Возможно, что тропинка, которую вы выберете, окажется не протоптанной, но именно это и будет лучшим для вас исходом – знания и опыт того стоят.



Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют вам оставить рискованные решения на потом. Вы можете нажить себе неприятностей, избрав неверную дорогу. Если встанете перед важным выбором, лучше остановитесь и подумайте, или же посоветуйтесь с человеком, которому доверяете.



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