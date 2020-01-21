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Гороскоп на 21 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 21.01.20
Просмотров: 60
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 21 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 января – период убывающей Луны. Звезды советуют осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды.

Овны
Сегодня вам будет тяжело найти мотивацию для усердного труда. Настройтесь на то, что работа должна приносить деньги, а замыслы всегда реализовываться и приносить значительный успех.

Тельцы
Вас ждут перемены дома и в дороге, интересные и полезные встречи и головокружительные романы. Спешите все успеть, счастье рядом.

Близнецы
Сегодня вы будете способны решать любые задачи. Однако помните, что упорство - это «плюс», а упрямство - «минус».

Раки
Звезды окажут огромную помощь всем, кто пытается претворить в жизнь свои проекты или мечты. Это касается не только карьерных дел, но и личных.

Львы
Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Наиболее эффективной окажется тактика молчания.

Девы
Хорошее время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь уходить от выяснения отношений.

Весы
У вас были планы на сегодня? Забудьте о них. Вам сегодня по секрету сообщат нечто такое, что полностью перекроит ваш день. Хорошо, если не жизнь.

Скорпионы
Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность - вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.

Стрельцы
Взявшись за одно дело, доводите его до конца, не отвлекаясь на другие. Возможно поступление денег из тех источников, о которых вы и не думали.

Козероги
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.

Водолеи
Ожидается вполне удачный день. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям.

Рыбы
Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей. Вероятный конфликт на работе может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.


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