Гороскоп на 22 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 22 января – период убывающей Луны. Звезды советуют начать новую рабочую неделю максимально плодотворно и не поддаваться лени. День обещает пройти под знаками «конкретности» и «четкости», все остальное не актуально.



Овны

Сегодня вы очень чувствительны и раздражительны. Поэтому поберегите свое здоровье и нервы и не обращайте внимания на всякую ерунду.







Тельцы

Ваша деловая активность сегодня будет весьма неустойчивой. Поэтому для продвижения в карьере вам придется работать гораздо больше, чем обычно.



Близнецы

Постарайтесь всячески подавить в себе желание пожаловаться на что-либо. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты.



Раки

Есть вероятность допустить серьезную ошибку. Лучший выход из ситуации - ничего не предпринимать и спокойно разобраться в ситуации.



Львы

Сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.



Девы

Отличный день для любых путешествий. Они будут отличаться безопасностью и комфортом.



Весы

Своим обаянием вы можете произвести хорошее впечатление на кого угодно, однако в любовных отношениях вероятна нестабильность. Справиться с проблемами вы сможете только благодаря обоюдному стремлению.



Скорпионы

Вам придется в неформальной обстановке решать много вопросов с коллегами, начальством, деловыми партнерами. Откажитесь от принятия важных решений, поскольку легко сделать ошибку.



Стрельцы

Если вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой.









Козероги

Ваша главная задача на сегодня - понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Исходя из этого можно будет выстраивать свою дальнейшую жизнь.



Водолеи

Вы будете полны сил, а вот сможете ли применить их с пользой для дела, зависит только от вас. Лучше посоветоваться со знающими людьми.



Рыбы

Не теряйте даже малейшей возможности для реализации своих планов. Многое удастся решить, если не ждать помощи извне.



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