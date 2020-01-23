Гороскоп на 23 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 23 января – период убывающей Луны. Звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.



Овны

Звезды будут всемерно способствовать вашему карьерному росту и исполнению задуманного. Определившись с задачами, вы должны проявить себя как неутомимый труженик.







Тельцы

Не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд.



Близнецы

Настало время пожинать плоды своих трудов. Не исключено вознаграждение за ваше терпение и все то, что вы делали для других людей раньше.



Раки

Не пытайтесь уходить от возникших проблем. Абсолютно во всех делах сейчас нужно проявлять ответственность.



Львы

Этот день больше располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел — чрезмерные физические нагрузки сейчас противопоказаны.



Девы

Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.



Весы

Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.



Скорпионы

В своем воображении вы создали некоторую идеализированную картину происходящего. Откройте глаза шире, пока обстоятельства не зашли в тупик.



Стрельцы

Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть. И ничего с этим вы поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.









Козероги

Нельзя расслабляться и плыть по течению. Не настраивайтесь на определенный результат, дайте возможность проявиться случаю.



Водолеи

Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснутся способность и желание усиленно мыслить.



Рыбы

Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.



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