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Гороскоп на 28 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 28.01.20
Просмотров: 55
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 28 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 28 января – период убывающей Луны. Звезды дают шанс нестандартно подойти к решению сложных вопросов – даже тех, которые вы отложили до лучших времен. Не упускайте эту возможность.

Овны
Все разговоры в вашем присутствии будут идти легко и непринужденно, а переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.

Тельцы
Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь сжечь мосты, сперва подумайте - а вдруг они пригодятся.

Близнецы
Вы испытываете сильный соблазн пойти по старому проторенному пути. Однако так можно и ржавчиной покрыться. Постарайтесь открыть для себя новые методы достижения успеха.

Раки
Постарайтесь по-новому взглянуть на старые проблемы и поискать неожиданные решения. Это хорошая попытка перевести свою жизнь на абсолютно новый уровень.

Львы
Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Пригодится.

Девы
Будьте внимательны по отношению к вашим собеседникам. Тогда не случится ничего плохого, и обе стороны останутся в выигрыше от достигнутых соглашений.

Весы
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

Скорпионы
Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту.

Стрельцы
Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы сегодня вам лишь помешают.

Козероги
День благоприятен для романтического общения с представителями противоположного пола. Если вы еще одиноки, дерзайте.

Водолеи
Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Рыбы
Сегодня вашей жизнью управляют страсть и благие намерения, поэтому вы сможете понимать и принимать окружающих как никогда раньше. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.


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