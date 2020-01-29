Гороскоп на 29 января 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 29 января, звезды пророчат активный и богатый на события день для всех представителей знаков зодиака.
Овны
Сегодня у вас особенно удачно будет складываться коллективная работа. Если воспользуетесь этой возможностью правильно, вам удастся оставить позади всех конкурентов и завоевать безоговорочный статус лидера.
Тельцы
Сегодня у Тельцов могут появиться неожиданные денежные приходы. Причем вам совсем не обязательно бояться тратить деньги: можно поддаться импульсу без какого-либо ущерба и получить удовольствие от спонтанных покупок.
Близнецы
Этот день звезды рекомендуют вам посвятить творчеству и душевным порывам. Обязательно доверьтесь своему чутью, и судьба преподнесет вам приятный бонус.
Раки
Сегодня Ракам необходимо верно распределить свою энергию: к сожалению или же к счастью, дел будет невпроворот, и откладывать их не стоит. Но не спешите расстраиваться, ведь, успев все, вы будете кармически премированы.
Львы
Звезды рекомендуют Львам сегодня быть особенно честными. Вы должны быть внимательны и следить за всем, что говорите, ведь именно в этот день даже самая безобидная ложь может обернуться для вас неприятностью.
Девы
Сегодня вы будете привлекать к себе взгляды и всеобщее внимание. Если вы будете проявлять излишнюю скромность, то рискуете упустить приятные подарки судьбы и зарядиться положительной энергией.
Весы
Главный секрет успеха Весов кроется в простоте. Жаль только, что сами Весы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами.
Скорпионы
Скорпион может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие.
Стрельцы
Стрелец сможет упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих. Этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии.
Козероги
В голове у Козерога то и дело будут рождаться разнообразные планы. В основном они коснутся устройства и переустройства своего дома или дачи.
Водолеи
Водолеи могут почувствовать странную и неудержимую тягу к философии. Идеи, которые придут ему в голову, будут казаться блестящими и интересными.
Рыбы
В голову Рыб могут прийти любопытные мысли о том, как улучшить свое материальное положение. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью.
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