Гороскоп на 29 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 29 января, звезды пророчат активный и богатый на события день для всех представителей знаков зодиака.



Овны

Сегодня у вас особенно удачно будет складываться коллективная работа. Если воспользуетесь этой возможностью правильно, вам удастся оставить позади всех конкурентов и завоевать безоговорочный статус лидера.







Тельцы

Сегодня у Тельцов могут появиться неожиданные денежные приходы. Причем вам совсем не обязательно бояться тратить деньги: можно поддаться импульсу без какого-либо ущерба и получить удовольствие от спонтанных покупок.



Близнецы

Этот день звезды рекомендуют вам посвятить творчеству и душевным порывам. Обязательно доверьтесь своему чутью, и судьба преподнесет вам приятный бонус.



Раки

Сегодня Ракам необходимо верно распределить свою энергию: к сожалению или же к счастью, дел будет невпроворот, и откладывать их не стоит. Но не спешите расстраиваться, ведь, успев все, вы будете кармически премированы.



Львы

Звезды рекомендуют Львам сегодня быть особенно честными. Вы должны быть внимательны и следить за всем, что говорите, ведь именно в этот день даже самая безобидная ложь может обернуться для вас неприятностью.



Девы

Сегодня вы будете привлекать к себе взгляды и всеобщее внимание. Если вы будете проявлять излишнюю скромность, то рискуете упустить приятные подарки судьбы и зарядиться положительной энергией.



Весы

Главный секрет успеха Весов кроется в простоте. Жаль только, что сами Весы будут склонны думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами.



Скорпионы

Скорпион может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие.



Стрельцы

Стрелец сможет упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих. Этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии.









Козероги

В голове у Козерога то и дело будут рождаться разнообразные планы. В основном они коснутся устройства и переустройства своего дома или дачи.



Водолеи

Водолеи могут почувствовать странную и неудержимую тягу к философии. Идеи, которые придут ему в голову, будут казаться блестящими и интересными.



Рыбы

В голову Рыб могут прийти любопытные мысли о том, как улучшить свое материальное положение. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram