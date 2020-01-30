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Гороскоп на 30 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 115
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 30 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 30 января – период растущей Луны. Звезды советуют уходить от споров, так как сейчас они могут затянуть вас целиком и полностью. Вместо бесполезной борьбы направьте свои силы на «добрую» самореализацию.

Овны
Засучите рукава повыше, так как настало время хорошенечко поработать. Исполнительность и трудолюбие принесут свою выгоду.

Тельцы
Нынче в вас проснется ораторский дар. Сегодня вы сможете убедить кого угодно и в чем угодно. Воспользуйтесь случаем.

Близнецы
Период благоприятствует использованию врожденных талантов и приобретенного мастерства для обогащения. Особенно если ваши умения связаны с созданием красоты и благоустройством жилища.

Раки
Сейчас вы с легкостью привлечете внимание к своей персоне и завоюете симпатии публики, что особенно хорошо для тех, чья деятельность связана с публичными выступлениями.

Львы
В данный момент вы будете готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - все лучше.

Девы
Сегодня нужно быть максимально внимательными: повышен риск ошибок и просчетов, что может плохо отразиться на материальном положении.

Весы
Работа в это время обещает быть выгодной. Вы сможете добиться успеха в профессии, однако старайтесь все же не перегружать себя.

Скорпионы
Ныне вас могут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.

Стрельцы
В данный период уровень вашего обаяния достигнет своего максимума, что поспособствует завязыванию выгодных отношений. Главное - не допускать чрезмерного оптимизма и беспечности в денежных вопросах.

Козероги
Наступает благоприятное время для того, чтобы влюбиться/укрепить уже возникшую романтическую связь. Внимательнее осматривайтесь по сторонам.

Водолеи
Вы становитесь слишком расточительными, поэтому вам стоит задуматься о своем благосостоянии. Скоро у вас появится прекрасный шанс направить накопившиеся средства в правильное русло.

Рыбы
Сейчас на личном фронте могут происходить настоящие побоища, поэтому будьте готовы открыть свое сердце новым эмоциями и впечатлениям.


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