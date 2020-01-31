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Гороскоп на 31 января 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 29
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 31 января 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 31 января – период растущей Луны. Чтобы не выделяться кислой миной из толпы, имеет смысл улыбнуться и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами - даже хорошо.

Овны
Вероятно, вам поступит заманчивое предложение. Подумайте хорошенько, прежде чем принять его: то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.

Тельцы
Сегодня вам не следует причинять неудобства кому бы то ни было. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы, даже если это для вас окажется весьма непростой задачей.

Близнецы
Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.

Раки
Этот день подарит множество возможностей. Постарайтесь получить максимум от случая: планируйте самые трудновыполнимые дела и назначайте встречи.

Львы
Сегодня вы можете обладать мечтательным, романтическим и чуточку рассеянным настроением. Ваша голова будет забита разнообразными любовными фантазиями, далекими от обычной прозы жизни.

Девы
Пока забудьте про самоконтроль и найдите время и место, чтобы выплеснуть все переживания, которые вы храните внутри себя. Главное, не попадите при этом в руководителя — он может не совсем адекватно оценить ваши действия.

Весы
Сегодня что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.

Скорпионы
Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само. Не замедлите им воспользоваться - когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли.

Стрельцы
Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого - компания старых, испытанных друзей.

Козероги
Подходящий день для перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь ими.

Водолеи
Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Попытайтесь избежать этого, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.

Рыбы
В этот день вы будете остры умом и скоры на построение планов. Лучше их записывать, иначе память может вас подвести.


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Источник: gorobzor.ru
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