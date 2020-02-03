Гороскоп на 3 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 3 февраля, звезды говорят, что день просто идеален для того, чтобы организовать все, что угодно - от деловых встреч до вечеринки. Общение, мероприятия – все, что принесет хоть какую отдачу, сулит вам удовольствие и выгоду.



Овен

Сегодня люди, родившиеся под этим знаком, почувствуют большой заряд энергии, бодрости и сил. Звезды советуют уделить время спорту и закалке организма. Лучше всего себя порадовать фитнесом, походом в бассейн или пробежкой. Направьте свою энергию также и на любовные победы.







Телец

Тельцов сегодня ждут приятные сюрпризы. Удача обещает быть на вашей стороне, особенно если это связано с финансами и любовными делами. Чтобы мечты воплотились в реальность, достаточно не сидеть в четырех стенах - поспешите знакомиться, назначать свидания, заниматься бизнесом.



Близнецы

Сегодня идеальный день, чтобы проявить свои лидерские задатки. Принимайте решения, берите ответственность за свои поступки, старайтесь воплотить свои идеи в жизнь. Звезды настоятельно рекомендуют брать инициативу в свои руки. Кто, если не вы?



Рак

Постарайтесь дистанцироваться от окружающих, не позволяйте сесть себе на шею. Сегодня вами постараются манипулировать в своих интересах, но вы не сдавайтесь и стойте на своем. Возможно, лучше уединиться и провести время наедине с собой.



Лев

Сегодня Львы смогут помочь своему окружению. Звезды наделяют этот знак интуицией и импатией, сегодня вы сможете блистать, завлекать своими рассказами, но в то же время станете самым внимательным и благодарным слушателем для окружения.



Дева

Сегодня Дева будет спокойна и неуязвима, ничто не потревожит ее и не собьет с толку. Звезды помогут не драматизировать, все воспринимать с юмором и повернуть любую неудачу в свою пользу. Что бы ни случилось, поколебать спокойствие этого знака будет очень трудно.



Весы

Сегодня для Весов важно общение, поэтому заведите полезные знакомства, почитайте что-то полезное, найдите для себя хобби. Постарайтесь сегодня максимально сочетать приятное с полезным.



Скорпион

Сегодня все будут готовы танцевать под дудку Скорпиона. Чтобы добиться желаемого, придется использовать свой дар убеждения и связи, возможно, придется давить на тайные рычаги.



Стрелец

В любых решениях старайтесь не впадать из крайности в крайность. Не стесняйтесь идти на копромисс и не принимайте опрометчивых решений. Если же вы начнете рубить с плеча, то от ваших планов ничего не останется.









Козерог

Сегодня Козероги будут защищать, заботиться и оберегать свое близкое окружение. Постарайтесь быть не слишком навязчивым, и ваши родные ответят вам благодарностью.



Водолей

Сегодня Водолеи харизматичны и уверены в себе. День хорош для того, чтобы покорить чье-то сердце, проявить свои лидерские качества, продвинуться по карьерной лестнице.



Рыбы

Посвятите свое свободное время общению с семьей. Искренняя теплота зарядит вас энергией, плюс это отличная возможность завести доверительный разговор, поделиться своими тревогами.





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