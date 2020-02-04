Гороскоп на 4 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 февраля – период растущей Луны. Не самый лучший период для дел, подразумевающих большую ответственность. Если их никак не избежать, придерживайтесь людей, которые являются хорошими специалистами в нужной вам сфере.



Овны

Сегодня в вашем организме случится обострение интуиции и чувства юмора. Остается лишь позавидовать тем, кто окажется рядом с вами, скучать не придется.







Тельцы

Сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуются весь ваш такт, терпение и даже ласка.



Близнецы

Сегодня вам надо быть очень дипломатичным и суметь угодить всем. Энергии у вас сейчас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.



Раки

Если вы уже давно бьетесь над решением какого-либо вопроса, то сейчас появится прекрасная возможность добиться результата. А вот каким он будет – все зависит от вас.



Львы

Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу.



Девы

Не перетруждайте свою голову слишком сильно, иначе она лишь разболится к концу дня. И не думайте слишком много о деталях, а то вы за деревьями леса не увидите, да только прозеваете свою цель.



Весы

Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.



Скорпионы

Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.



Стрельцы

Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.









Козероги

Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому и действовать можно соответствующим образом.



Водолеи

Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.



Рыбы

Новые и весьма полезные проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи, или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи.



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