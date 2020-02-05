Гороскоп на 5 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 5 февраля, гороскоп обещает, что своеволие у вас достигнет своего апогея. Это может проявиться в полном нежелании подчиняться каким-либо правилам, решая все по-своему.



Овен

Энергия у Овна будет бить фонтаном. Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел.







Телец

Звезды гороскопа обещают, что дела у Тельца уверенно пойдут в гору. Это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба.



Близнецы

Сегодня Близнецы способны на многое. Звезды гороскопа дадут им ясно почувствовать, что их счастье – в их собственных руках.



Рак

День Рака будет наполнен флюидами творчества. Практически в любой области Рак способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива.



Лев

Лев будет настроен мечтательно. Даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко.



Дева

Сегодня – день, когда в жизнь Девы может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться другой этап, интересные люди, новые чувства.



Весы

Весам будет нелегко сосредоточиться, ведь вокруг столько всего интересного. Из-за этого Весы будут делать ошибку за ошибкой.



Скорпион

Скорпион будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться.



Стрелец

В сердце Стрельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой.









Козерог

Козерог рискует с головой утонуть в рутине. Если он не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день.



Водолей

День для Водолея обещает быть очень удачным. Он будет без труда находить общий язык с окружающими: стоит воспользоваться этим в своих интересах.



Рыбы

Рыб ожидает день, когда им следует быть осторожными во всем, за что бы они ни взялись. Не исключены накладки даже в самых простых вопросах.



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